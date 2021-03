Bắt được Dương "đẹp trai" - đối tượng cầm đầu vụ "chôn sống" nam thanh niên

Ngày 30/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an Nghệ An cho biết, cơ quan công an vừa bắt đối tượng Nguyễn Trọng Dương (còn gọi "Dương đẹp trai", trú tại TP Vinh, Nghệ An). Đây là đối tượng chỉ đạo, cầm đầu nhóm có hành vi hành hung, chôn sống nam thanh niên xôn xao dư luận vào ngày 27/3.

Nhóm đối tượng hành hung nạn nhân.

Khi clip được tung lên mạng, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt 13 đối tượng trong nhóm hành hung nam thanh niên. Qua lời khai của các đối tượng thì Nguyễn Trọng Dương là đối tượng chỉ đạo, cầm đầu nhóm này.

"Nắm được thông tin đối tượng Dương lẩn trốn tại Hà Nội, các trinh sát di chuyển trong đêm để bắt đối tượng này vào tối 29/3. Cơ quan công an đã khám xét, lấy lời khai ban đầu và đang làm rõ thêm vai trò của đối tượng này" – Đại tá Hùng nói.

Clip gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Trước đó, vào sáng 27/3, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ với những hành động dã man của nhóm người có hành vi hành hung một thanh niên. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên này còn trói tay, trùm đầu nạn nhân cho xuống hố rồi "chôn sống" nạn nhân.

Cơ quan công an đã làm rõ, nạn nhân là N.Q.V. (17 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, V. là thanh niên hư hỏng, do thiếu tiền nên thuê xe máy rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Vì quá bực tức, bố mẹ V. nhờ nhóm thanh niên ở TP Vinh đưa V. đi "dạy dỗ". Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã làm quá, gây bức xúc trong dư luận.

