Lời trần tình của người bố có con trai bị tra tấn, "chôn sống"

Trước đó, sáng ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người lột quần áo, trói hai tay ra phía sau, bắt quỳ dưới đất để tra hỏi. Sau đó, nạn nhân bị nhóm người này kéo đi, đưa xuống một cái hố đào sẵn. Tại đây, nam thanh niên bị trói hai tay ra phía sau, bắt nằm xuống hố. Nạn nhân ngồi dậy van xin nhưng lập tức bị trùm đầu bằng bao...

Anh H. và con trai tại cơ quan công an.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.Q.V. (17 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, V. là thanh niên hư hỏng, do thiếu tiền nên thuê xe máy rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Vì quá bực tức, bố mẹ V. nhờ nhóm thanh niên ở TP Vinh đưa V. đi "dạy dỗ".

Sự việc xảy ra được 2 ngày thì bố nạn nhân V. cho hay, bản thân làm nghề lái xe tải mưu sinh, song mấy hôm nay vì quá hoang mang nên không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc như thường ngày.

Mấy ngày nay ngôi nhà anh H. luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

"Sau khi xem clip tôi rất buồn và đau lòng. Mấy ngày nay gia đình tôi rất hoang mang. Cũng chỉ vì muốn con nên người, gia đình đã nhờ cậy người khác dạy con. Không ngờ sự việc đi quá xa khiến nhiều người hiểu nhầm", anh H. nói.

Theo người thân của gia đình thì V. đang học lớp 11 một trường tại TP. Vinh. Song gần đây, V. bỏ học nhiều ngày liền đi chơi với bạn bè, mới trở về nhà vài hôm trước khi đoạn clip “chôn sống” bị phát tán trên mạng xã hội.



Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu nhóm đối tượng thực hiện “clip chôn sống nam thanh niên” này cũng thừa nhận do được bố mẹ cháu V. nhờ dạy dỗ, song nhóm này đã thực hiện hơi quá. Hiện cơ quan công an cũng đang làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.



Hiện, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 13 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.



Sơn Nguyễn - Vũ Đồng