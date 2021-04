Người thành đạt làm gì vào 10 phút cuối mỗi ngày làm việc?

Nếu đúng như vậy, có lẽ đã đến lúc bạn cần cân nhắc lại những thói quen này.

"Cách bạn kết thúc một ngày làm việc thực sự rất quan trọng. Nó có tác động tới tâm trạng của bạn trong thời gian còn lại của hôm đó, ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân, giấc ngủ cuối ngày, cũng như tạo đà cho ngày hôm sau", theo Michael Kerr - diễn giả trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, tác giả cuốn sách "You Can’t Be Serious! Putting Humor to Work!" (Đừng nghiêm túc quá! Hãy mang óc hài hước vào công việc).

Lynn Taylor - chuyên gia về môi trường làm việc - cho biết những người thành đạt thường có những thói quen giúp họ có khả năng tập trung tối đa cho công việc vào ngày hôm sau. Dưới đây là những điều người thành công thường làm khi ngày làm việc kết thúc:

Bố trí lại bàn làm việc

Công việc bạn phải làm sẽ trở nên khó khăn hơn nếu bạn không biết cách sắp xếp mọi việc. Sở hữu một không gian làm việc gọn gàng ngăn nắp sẽ giúp bạn thông suốt hơn. Đồng thời, bạn cũng dễ dàng tìm được đúng tài liệu nhanh hơn khi cần.

Cập nhật danh sách việc cần làm

Những người thành đạt luôn để mắt tới kế hoạch làm việc của mình. Họ dành 10 phút cuối ngày để nhìn lại tiến độ thực hiện các mục tiêu và tổng kết lại những việc đã hoặc chưa hoàn thành, thay vì ra về với hy vọng sẽ nhớ được tất cả những gì đã làm được vào ngày hôm sau.

Đánh giá toàn bộ công việc trong ngày

Người thành đạt không đơn thuần chỉ nghĩ về những công việc đã làm trong ngày, mà họ còn phân tích xem mình đã làm việc đó như thế nào. Họ hiểu rằng cách duy nhất để phát triển bản thân mình là không ngừng học hỏi.

Giữ tập trung

Cuối giờ làm việc là thời điểm tâm trí bạn thường "treo ngược cành cây" và rất khó giữ được tinh thần minh mẫn. Vì vậy, hãy cố gắng đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện bên lề và làm xao lãng công việc.

Thực hiện những giao dịch quan trọng cuối cùng trong ngày

Có thể bạn đã phải giao dịch thông qua điện thoại hay Internet cả ngày, song đôi khi những cuộc đối thoại vẫn kéo dài cho đến cuối ngày. Một số giao dịch có tính chất quan trọng hơn là điều bạn cần lưu tâm và đây chính là lúc khả năng quản lý thời gian của bạn được thử thách. Người thành đạt biết những giao dịch nào cần phản hồi ngay cũng như nhưng giao dịch có thể trì hoãn.

Ra về

Người thành công luôn cố tránh nán lại nơi công sở. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Vì vậy, họ sẽ cố gắng rời văn phòng đúng lúc. La cà ở công ty mà chẳng có lý do chính đáng nào sẽ chỉ làm tiêu tốn năng lượng của bạn một cách vô ích.

Nói cảm ơn với ai đó

Một môi trường làm việc tốt luôn được gây dựng bởi sự tôn trọng lẫn nhau giữa đồng nghiệp. Thói quen nói lời cảm ơn vào cuối ngày làm việc sẽ mang lại hiệu quả lớn trong việc gia tăng mức độ hạnh phúc của bạn cũng như đồng nghiệp.

Lily (tổng hợp)