8 nguyên nhân khiến bạn mua những thứ không cần thiết và nhanh chóng "viêm màng túi", đặc biệt là phụ nữ

Có thể nói, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày một tăng lên đáng kể. Do đó con người cũng bắt đầu giải quyết nhu cầu của mình bằng cách mua sắm. Tuy nhiên, nhiều người lại hay bị vướng vào việc hay mua những thứ không cần thiết. Vậy hãy xem thử lý do nào khiến bạn và nhiều người vẫn hay vướng vào điều này.

1. Bạn luôn có tâm thế rằng muốn có những thứ mới hơn cái mình đang có

Bởi vì bạn luôn có một suy nghĩ rằng muốn có những thứ mới hơn những thứ mà mình đang có. Chính vì thế mà bạn luôn mua những thứ mà thực sự không cần thiết. Để có thể hạn chế được điều này và loại bỏ chúng, hãy thử nghĩ về những thứ mà bạn đã có và bạn đang rất hài lòng với những sản phẩm đó.

Khi đi mua sắm bạn hãy hãy xem xét lại bản thân bạn đã có những món đồ gì và chúng đã hữu ích ra sao. Điều này không những giúp bạn bạn ngừng tập trung vào những món đồ mới kia, mà còn sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn vì không mua chúng. Đây là một trong những cách giúp bạn hoạch định được tài chính cá nhân và mang lại niềm vui, cảm giác hài lòng với cuộc sống của bạn.

2. Bạn muốn gây ấn tượng với mọi người

Nhu cầu muốn gây ấn tượng với người khác xuất phát từ cảm giác sĩ diện. Nó thậm chí khiến bạn cố sống theo một tiêu chuẩn nào đó không phù hợp với mình và tiêu tốn hết cả khoản tiền tiết kiệm.

3. Ghen tị với những người có nhiều hơn mình

Con người chúng ta thích so sánh mình với những người xung quanh. Điều này dẫn đến việc chúng ta đôi khi mua đồ chỉ bởi vì bạn bè chúng ta cũng có thứ đó, chứ không phải vì chúng ta thực sự cần nó. Thực tế, chúng ta ích kỷ hơn là bản thân sẵn sàng thừa nhận. Chúng ta luôn tìm cách phát triển quy mô "vương quốc cá nhân" của mình bằng cách mua sắm nhiều hơn.

4. Bạn tiếp xúc quá nhiều với quảng cáo

Có thể bạn cũng đã biết, ngày nay ảnh hưởng của quảng cáo đến người tiêu dùng là rất mạnh. Bạn biết đấy, tại sao tất cả các doanh nghiệp kinh doanh hay các cửa hàng mua sắm, hằng năm lại chi một khoản tiền vô cùng lớn vào việc quảng cáo? Bởi lẽ họ biết đây là một hiệu quả nhất. Muốn hạn chế mua những món đồ linh tinh, không cần thiết, bạn hãy hạn chế xem các chương trình quảng cáo mạng xã hội, trên tivi,…

5. Bạn có thói quen thích ngắm đồ

Một số người mua sắm bởi vì họ thích lang thang ở các cửa hàng. Nếu bạn chưa có nhu cầu gì, sao phải ngắm nghía đủ mọi món đồ mời gọi và có thể cám dỗ bạn rút ví ra? Hãy từ bỏ thói quen đi dạo mua sắm cho vui bằng cách lập ra một danh sách những thứ bạn cần và chỉ mua các đồ trong danh sách đó.

6. Bạn cảm thấy không kiểm soát được cuộc sống của mình

Cảm giác được sở hữu vật chất luôn khiến cho chúng ta an tâm hơn. Điều này là đúng, liên quan đến những nhu cầu cơ bản của chúng ta như có một mái nhà, xe cộ... Từ đó, chúng ta hay bị đánh lừa rằng sở hữu nhiều hơn sẽ an toàn hơn. Thực tế là nó có thể đem đến cho bạn cảm giác an toàn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng kém ổn định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn chúng ta tưởng.

7. Bạn buồn chán và thấy tinh thần phấn chấn lên khi mua sắm

Một trong những lý do nữa mà khiến bạn cảm thấy mình nên mua những thứ đồ không cần thiết đó khi mua sắm. Nó chính là trong những khoảng thời gian bạn cảm thấy buồn chán nhất, tệ nhất thì bạn lại tìm cách mua những thứ thực sự không cần thiết để giúp bạn giải tỏa nỗi buồn hay giải stress. Vì sự buồn chán, mà khi mua sắm bạn lựa chọn những thực phẩm hay những loại quần áo mà bạn đã thực sự có rồi hay không cần thiết.

8. Bạn không nghĩ ra giải pháp cho các vấn đề của mình

Thay vì mua các thiết bị gia dụng mới, tại sao bạn không mang đi sửa cho đỡ tốn kém? Thay vì mua một chiếc giẻ lau bụi mới, sao không dùng lại món đồ vải cũ? Thay vì chạy ra ngoài ăn hàng, sao không dùng những thứ còn lại trong tủ lạnh để tự nấu? Hãy tìm ra các giải pháp sáng tạo và bạn chắc chắn sẽ tiết kiệm được khá tiền.

