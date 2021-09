Học sinh những lớp nào ở Hải Dương được đề xuất trở lại trường từ 15/9

Từ 20/9/2021, nếu tình hình dịch vẫn tiếp tục được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh, cho phép toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, học sinh giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên đi học trở lại.



Trẻ mầm non tổ chức ăn bán trú; từ cấp học tiểu học trở lên thực hiện việc tổ chức dạy 01 buổi/ngày; chưa tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống do các công ty phối hợp tổ chức trong nhà trường.

Học sinh trường tiểu học Kiến Quốc (huyện Ninh Giang) trước ngày nghỉ hè năm học 2020-2021. Ảnh: Đ.Tùy

Điều kiện cho học sinh đi học: Các cơ sở giáo dục được đánh giá là an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hải Dương

Công văn nêu rõ: Trước khi đón học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức xét nghiệm cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trước khi học sinh đi học ít nhất được 1 ngày để đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy trực tiếp.

Được biết, sau khi tổ chức khai giảng năm học mới, từ lớp 2 đến lớp 12 học trực tuyến; riêng học sinh lớp 1, cấp học mầm non tạm thời chưa tổ chức dạy và cho học sinh đến trường.

Đức Tùy