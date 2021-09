Sao kê cùng ngân hàng, vì sao Trấn Thành bị so sánh với Lý Hải?

Suốt những ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao khi hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... bị réo tên vào ồn ào sao kê từ thiện. Thậm chí, nhiều người còn đổ xô vào fanpage các nghệ sĩ đòi sao kê minh bạch số tiền quyên góp, đến mức Trấn Thành nhiều ngày qua đã phải khóa chức năng bình luận trên fanpage 18 triệu lượt theo dõi.

Tuy nhiên, chiều 7/9, sau thời gian im lặng, nam MC đã tung toàn bộ hơn 1000 trang sao kê trong khoảng thời gian làm từ thiện, từ 14/10/2020 – 21/12/2020. Đáng chú ý, Trấn Thành đã tung sao kê đúng thời điểm nữ đại gia tố anh kêu gọi được 120 tỷ chứ không phải 9 tỷ đồng trên sóng livestream.

Dẫu vậy đến hiện tại, khán giả vẫn đặt ra nhiều thắc mắc về 1000 trang sao kê này như chất lượng ảnh thấp, bị tô và che đi nhiều thông tin về người quyên góp hay xuất hiện thông tin Trấn Thành mua nước hoa và vé máy bay khiến chiều cùng ngày nam MC phải đăng thêm clip để giải thích.

Anh giải thích, việc đưa thông tin của các mạnh thường quân là không đúng nên anh đã phải che lại. Anh phải đảm bảo quyền riêng tư của họ. Do đó, sau khi đã chụp hơn 1000 tấm nhưng giờ lại phải che lại để chụp lại. Tất cả các hình ảnh anh đưa vào một link google drive.

Lý giải lý do không có cột số dư, Trấn Thành cho biết, đây là bản do ngân hàng gửi nên không biết giải thích ra sao. Tuy nhiên, anh cho rằng, ngân hàng chỉ tổng kết số dư vào cuối ngày. Bởi, vì như trong ngày 15/10/2020, có quá nhiều người gửi tiền và thống kê phải lên tới hơn 300 trang. Và 9 tháng qua, anh đã không dùng tài khoản này. Ngày 5/9 vừa qua, anh phát hiện số dư còn sót lại trong tài khoản có khoảng 9,5 triệu đồng.

Bản thân nam MC cũng đóng góp tổng cộng khoảng gần 800 triệu. “Không lẽ tôi đóng vào 800 triệu để ăn hơn 9 triệu? Đó là điều không hợp lý. Ai quy chụp tôi lấy tiền của người ta và lấy 9,5 triệu, tôi cũng không biết nói thế nào”, Trấn Thành tâm sự.

Bản sao kê của Trấn Thành bị cho là bôi, che quá nhiều

khác hoàn toàn với bản kê rõ ràng của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, dù cùng ngân hàng

Tuy nhiên dường như việc làm của MC Trấn Thành vẫn chưa giải đáp hết thắc mắc cũng như chưa xoá bỏ được những ngờ vực của dư luận. Nhiều người vẫn tiếp tục bày tỏ sự nghi ngờ và "săm soi" những bản sao kê của anh. Đặc biệt, cư dân mạng còn lấy bản sao kê chi tiết hơn 6 tỷ đồng kêu gọi quyên góp của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vào năm 2020 để so sánh với Trấn Thành và cho rằng sao kê nhưng cách làm của cả hai khác nhau "một trời một vực".

Theo số đông ý kiến nhận xét rằng dù cùng ngân hàng nhưng phần sao kê online của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà nhìn rõ ràng và chi tiết hơn so với 1000 trang sao kê được chụp lại của Trấn Thành. Nhờ đó mà các mạnh thường quân có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin chuyển khoản từ thiện của mình.

Trước đó, liên quan đến vấn đề nghệ sĩ công khai sao kê, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đánh giá, đến thời điểm hiện tại, dù nghệ sĩ có kiện cáo hay trưng toàn bộ sao kê cũng khó khiến công chúng tin tưởng vì hành động quá trễ.

Chuyên gia này phân tích, nếu ngay khi có ồn ào sao kê nổ ra nghệ sĩ lập tức công khai sao kê, trong đó cái gì sai thì xin lỗi, cái gì thiếu thì bù - vì ai cũng có khi mắc sai lầm - thì sự việc nhanh chóng giải quyết. Nhưng vấn đề đi quá xa khi nghệ sĩ nhất định không sao kê và đưa ra đủ mọi lý do. Khi đưa ra lý do thì dư luận vin vào lý do đó để cho rằng nghệ sĩ đã sai, làm ẩu, làm gian. Còn hiện tại, nghệ sĩ có làm gì thì dư luận cũng không tin, họ sẽ nói nghệ sĩ có từng đó thời gian để tẩu tán, biến hoá,... thậm chí còn bị nói là tiếp tục "ma giáo". Họ mất niềm tin với công chúng.

Tuy nhiên, sau sự việc Trấn Thành công khai sao kê chiều 7/9, Nguyễn Ngọc Long cũng thẳng thắn: “Tôi hoan nghênh Trấn Thành và tất cả các nghệ sĩ thực hiện sao kê. Vì việc đó sẽ gửi một thông điệp rất tích cực đến 3 nhóm người là mạnh thường quân, người thụ hưởng và fan hâm mộ. Còn với trách nhiệm minh bạch và giải trình khi làm từ thiện, nghệ sĩ cần minh bạch khoản chi. Tức là phải có hóa đơn chứng từ cho mọi giao dịch, chi đúng người đúng số tiền đúng thời gian như trong kế hoạch lúc kêu gọi ủng hộ; và quản lý tốt chi phí vận hành (thường là dưới 7% tổng số tiền quyên được).

Ngoài ra, phải minh bạch khoản thu. Tức là trong quy chế hoạt động của hội nhóm hay mỗi chiến dịch từ thiện cần nói rõ, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận quyên tiền; Có biên lai xác nhận cho các khoản đóng góp lớn và công bố chi tiết tất cả các khoản thu trên website và fanpage chính thức (rất tốt nếu trong vòng 48 giờ đồng hồ từ khi tiền về tài khoản hoặc chậm nhất ở thời điểm kết thúc nhận quyên tiền)”.

Chuyên gia này nhấn mạnh, tất cả các tổ chức từ thiện - xã hội chuyên nghiệp muốn làm tốt trách nhiệm minh bạch giải trình đều phải làm như vậy. “Bản thân tôi không cho rằng các nghệ sĩ đang làm từ thiện có đủ hết những hạng mục căn bản đó. Nhưng trong bối cảnh ấy, bản thân họ có gì để đưa ra đều tốt. Minh bạch tới đâu thì tốt cho bản thân họ tới đó. Đấy là việc rất nên làm”, Nguyễn Ngọc Long cho biết.

Hiện tại, sau khi Trấn Thành công khai sao kê, dù còn nhiều tranh cãi song dư luận vẫn đang chờ đợi sự minh bạch từ Công Vinh - Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng.

An Khánh