Phan Hiển thừa nhận cuộc sống với Khánh Thi 2-3 tháng nay cực kỳ căng thẳng, thường xuyên cãi vã, nguyên nhân do đâu?

Mới đây, bị đồn hôn nhân trục trặc, Khánh Thi bất ngờ có phản ứng trên trang cá nhân bằng một dòng viết đầy ẩn ý. Cô chia sẻ hình ảnh 2 vợ chồng khiêu vũ dưới bình minh và viết: "Người ta dùng lửa để thử vàng. Dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông".

Được biết trong thời gian này, Khánh Thi - Phan Hiển cũng như bao nghệ sĩ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hoạt động kinh doanh chính phải đóng băng, trả lương cho nhân viên mỗi tháng, áp lực làm việc online, phải xa con, rồi những thông tin tiêu cực dịch bệnh khiến Khánh Thi - Phan Hiển stress. Đặc biệt, chuyện con cái học online mà không có bố mẹ bên cạnh rất khó khăn mà ngại phiền đến ông bà cũng là nguyên nhân khiến Khánh Thi hay chồng cô cảm thấy phải nghĩ ngợi nhiều.

Khánh Thi - Phan Hiển gắn bó với nhau nhờ bộ môn dancersport.

Nói về điều này, Phan Hiển chia sẻ: "Để giải tỏa nỗi nhớ con, Khánh Thi - Phan Hiển tăng công việc luyện tập của mình lên, hạn chế gọi về cho 2 con vì mỗi lần như vậy bà xã của mình sẽ khóc".

Còn Khánh Thi thì trải lòng: "Phụ nữ gánh vác cùng chồng công việc bên ngoài cộng thêm việc lo lắng dịch bệnh ảnh hưởng đến gia đình khi đang không ở gần nhà cũng là nguyên nhân khiến Khánh Thi cảm thấy bị stress cực kỳ".

Phan Hiển cũng nhận định cuộc sống của vợ chồng 2-3 tháng này đã cực kỳ căng thẳng và thường xuyên cãi vã. "Đầu tiên là Khánh Thi rất dễ nóng, thường xuyên có luồng suy nghĩ tiêu cực đến với mình. Ví dụ như chuyện công việc không như ý muốn cũng khiến Thi rất dễ cáu giận trong thời gian này. Điều đó cũng dễ hiểu vì Thi là người lãnh đạo trong công ty nên với cảm xúc như vậy sẽ gây ra những điều không hay ảnh hưởng đến nhân viên. Và cứ như vậy tình trạng ấy bị kéo dài, lặp lại thì gây ra tâm lý áp lực khó chịu trong tập thể. Đôi khi có những ngày rất nặng nề và mệt mỏi".

Mối tình "cô trò" lệch tuổi của Khánh Thi - Phan Hiển gặp rất nhiều sóng gió.

Khánh Thi cũng nghĩ mình gặp áp lực quá nhiều vì kinh doanh của công ty. Cô và chồng cũng thường xuyên nảy ra tranh cãi. Như Phan Hiển tiết lộ ví dụ như anh muốn như thế này nhưng Khánh Thi lại muốn điều khác. Cô thích bán hàng vì "đam mê" lại kiếm được tiền nhưng Phan Hiển lại không muốn. Và họ cũng xảy ra những giận hờn, cãi vã, tuy nhiên cuối cùng Phan Hiển lại là người nhận thua. Anh hài hước nói bản thân đành chiều theo "nóc nhà" (cách gọi yêu về Khánh Thi).

Nói về tin đồn trục trặc tình cảm, Khánh Thi chia sẻ cuộc sống vợ chồng không giống như lúc yêu đương. Cô cho biết khi lấy nhau rồi, họ có cùng cùng những mối quan tâm như con cái, kiếm tiền, vun đắp tổ ấm. Khánh Thi cho biết việc xảy ra mâu thuẫn nhẹ hay nặng trong hôn nhân là bình thường. Theo cô, đấy có thể là cuộc trao đổi khiến gia đình tốt đẹp hơn thôi.

Khánh Thi tiết lộ: "Yêu nhau thì chỉ gặp trong một bữa trưa tối, lúc đó thời gian bạn ở bên nhau ngắn cho nên bạn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Còn khi mà ở với nhau 24/24, mọi tính xấu tính tốt đều bộc lộ, nếu như mà vợ chồng san sẻ với nhau thì dần dần mọi việc sẽ tốt đẹp, còn không thì..".

Tuy nhiên, Khánh Thi vẫn khẳng định vẫn yêu chồng như ngày đầu còn Phan Hiển hài hước rằng họ luôn luôn cãi nhau như ngày nào. Tuy nhiên cả 2 đều khẳng định vẫn trân trọng đối phương.

Khánh Thi - Phan Hiển được chú ý bởi mối tình lệch tuổi, hơn chồng một giáp. Đặc biệt, chuyện mẹ chồng nàng dâu trong gia đình Khánh Thi hoàn toàn thuận hòa.

Dòng trạng thái buồn của Khánh Thi thời gian gần đây.

Trước quan tâm về đời tư của khán giả, nữ kiện tướng dancesport bình thản "show" ra những gì mình có. Cô vẫn chia sẻ những khoảnh khắc gia đình chồng tụ họp cùng nhau. Khánh Thi còn được mẹ chồng yêu mến thường xuyên tặng quà hàng hiệu và tạo điều kiện có một cuộc sống vật chất đầy đủ nhất. Mẹ chồng nữ kiện tướng dancer sport còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn. Nói về chuyện này, Khánh Thi tiết lộ: "Thì bố mẹ chồng tôi xây cho tòa nhà rất to nên vợ chồng ra ở cho tự lập hơn". Không chỉ gia đình chồng yêu thương hết mực, Khánh Thi còn được chồng trẻ chiều chuộng.

Tuy nhiên, trong sáng 28/8, Khánh Thi bất ngờ livestream trong bóng tối. Tại thời điểm đó, người xem không nhìn rõ bóng dáng của cô. Họ chỉ nghe tiếng cô nức nở, ho liên tục. Trong livestream, Khánh Thi buông những lời hốt hoảng như "Mọi người đừng đi ra nha, đừng tin gì hết, bị lừa rồi, đừng tin ai...".

Tại thời điểm Khánh Thi livestream, nhiều người hâm mộ lo lắng bình luận trấn an và hỏi lý do nhưng cô vẫn khóc và không giải thích gì.

Trước đó, cô còn chia sẻ những dòng chia sẻ đầy tâm trạng và nhiều ẩn ý. Ví dụ, nữ kiện tướng viết: "Tớ là người thẳng thắn, luôn nói không với trà sữa không có trân châu. Ấy vậy mà giờ tớ còn phải nếm trà xanh đắng chát mà chả thấy ngọt. Tớ tưởng trà xanh ngọt nên mua về dùng thử. Ai dè nó lại đắng. Thế mà cũng uống đến tận bây giờ. Nuốt không trôi nên tớ nhè. Chồng tớ lại cứ thích trà xanh nên bảo tớ uống, bó tay". Hoặc những thở dài ngắn ngủi "Bye - tạm biệt".

Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển.

Chính nguyên nhân này khiến nhiều dư luận đồn thổi, cô và tình trẻ đã trục trặc trong tình cảm. Tuy nhiên đây không phải lần đầu hôn nhân Khánh Thi - Phan Hiển đứng trước sóng gió dư luận. Từ khi mới kết hôn họ đã chịu nhiều đồn thổi, thậm chí mới đây có một nữ diễn viên còn buông lời châm chọc họ. Cụ thể, Trà My của phim "Thương nhớ ở ai" cho rằng Phan Hiển bị "bẫy tình", còn Khánh Thi là "yêu tinh già không biết an phận". Thậm chí, Trà My còn mang 2 con của họ vào câu chuyện và khuyên đàn chị nhanh chóng trả tự do cho chồng trẻ, giải thoát cho cả gia đình.

Tuy nhiên, ý kiến của Trà My bị "ném đá" dữ dội. Nhiều người vẫn dành những lời chúc tốt đẹp dành cho Phan Hiển Khánh Thi.

Đỗ Quyên (th)