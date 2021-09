Phan Hiển phản hồi tin đồn bị Khánh Thi 'bẫy cưới'

Tối 2/9, Phan Hiển đăng tải bài viết gửi đến Trà My liên quan đến chuyện nữ diễn viên này nói Khánh Thi cố tình có bầu để "bẫy" Phan Hiển nhằm đòi cưới. Kiện tướng dance sport bức xúc khi bà xã bị bịa đặt và khẳng định anh và vợ đến với nhau tự nguyện. Phan Hiển nói: "Ngay từ đầu cả hai người đều tự nguyện đến với nhau. Hay nói đúng hơn là Hiển luôn chủ động trong việc tiến đến với Thi. Và khi yêu Thi, Hiển đã không quan tâm đến chuyện tuổi tác, nhan sắc hay gia thế của Thi, cái Hiển yêu là con người của Thi. Ở thời điểm đó, cả Thi và Hiển đều có rất nhiều sự lựa chọn khác nên việc chị nói Thi bẫy Hiển thật sự nghe rất kỳ".

Khánh Thi hạnh phúc bên Phan Hiển.

Về chuyện Trà My khuyên Phan Hiển "hãy mạnh mẽ lên để được trả tự do", Phan Hiển đáp: "Khi Hiển xác định yêu Thi, Hiển cũng đã chấp nhận những lời dị nghị từ rất nhiều phía. Đối với Hiển, khi yêu ai đó thì việc dành thời gian cho người mình yêu hay hy sinh những sở thích cá nhân của mình thì cũng là chuyện rất bình thường. Hiển không xem đó là việc mất tự do".

Ông bố hai con cũng nhắn nhủ Trà My: "Hiển không muốn dành những lời lẽ nặng nề với chị vì Hiển biết rất nhiều người đã làm chuyện đó rồi. Hiển hy vọng chị sẽ không dùng những lời lẽ gây tổn thương hay xúc phạm đến vợ em và đặc biệt là hai con của em. Chúc chị thật nhiều điều tốt lành".

Vài ngày trước, Khánh Thi và Phan Hiển cũng dính tin đồn hôn nhân rạn nứt khi Khánh Thi livestream khóc lóc trong bóng đêm và nói những câu đầy hoang mang. Tuy nhiên hôm 30/8, đôi vợ chồng đã đập tan tin đồn bằng những cử chỉ ngọt ngào bên nhau. Bà mẹ hai con cũng lên tiếng giải thích về ồn ào khóc lóc trước đó là do stress, quá lo lắng và sợ hãi khi phải sống xa mẹ già và hai con nhỏ trong mùa dịch. Khánh Thi khẳng định tinh thần hiện phấn chấn và nhìn mọi thứ tươi đẹp hơn, không có chuyện vợ chồng lục đục như nhiều khán giả suy đoán.

Theo Ngôi sao