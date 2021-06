'Cô Xuyến' Hoàng Yến: 'Chồng cũ vũ phu từ khi còn ở với nhau'

- Sau khi bị chồng bạo hành, dùng dao đuổi đánh, tinh thần và sức khoẻ của chị hiện thế nào?

- Tôi được bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chẩn đoán bị gãy xương mũi chính và hiện vẫn phải thở bằng miệng. Những ngày qua, tôi uống thuốc giảm đau suốt. Tinh thần tôi giờ vẫn hoảng loạn, sợ hãi nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả là con gái phải chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ.

Bé Mầm, con gái chung của Hoàng Yến và chồng cũ thứ tư.



- Từ đó đến nay, con gái chị - bé Mầm - có những biểu hiện ra sao?

- Con không khóc khi chứng kiến tất cả những chuyện hôm đó nhưng tôi biết con bị sang chấn tâm lý. Từ hôm đó, con lúc nào cũng ôm mẹ và bảo "Con yêu mẹ, mẹ đừng đau nhé". Tôi chỉ biết cười và bảo con rằng mẹ không đau đâu, nếu đau thì làm sao có thể cười được.

Mới đêm hôm qua, con đang ngủ thì tự nhiên chồm dậy ôm hôn mẹ rồi nói: "Con thương mẹ, yêu mẹ nhất trên đời". Con gái tôi mới 3 tuổi nhưng những gì nó thể hiện, tôi nghĩ nó phải 10 tuổi mất.

- Chị và chồng cũ gặp mâu thuẫn gì sau ly hôn?

- Tháng 2/2021, tôi trình báo cơ quan công an quận Tây Hồ về việc bị chồng cũ là anh Cao Xuân Thắng liên tục có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa chửi bới tôi trước cộng đồng mạng. Đỉnh điểm là ngày 16/2/2021, khi tôi đang tổ chức sinh nhật cùng gia đình và bạn bè thì anh ta đến quán, đe doạ, chửi bới và xúc phạm tôi trước mặt bạn bè.

Vì những việc anh Cao Xuân Thắng gây ra ảnh hưởng đến công việc, gia đình, tinh thần cũng như sức khoẻ của mình nên tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã mời tôi lên làm việc và nói sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua xác minh điều tra, công an quận Tây Hồ đã xử phát hành chính anh Cao Xuân Thắng về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Tuy nhiên, vì không cam tâm nên anh Cao Xuân Thắng lại có hành vi đánh tôi vào ngày 22/6/2021. Sau khi đi khám ở bệnh viện, tôi đã có đơn trình báo gửi cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đề nghị xử lý hình sự.

- Chị từng chia sẻ mình và chồng cũ đã nói chuyện hòa bình sau thời gian căng thẳng. Chị nghĩ đâu là lý do khiến anh ấy tìm đến chị rồi bạo hành hôm 22/6?

- Vì anh ta còn hận thù, không cam tâm bị bỏ rơi.

Hoàng Yến và chồng cũ thứ tư khi còn mặn nồng.



- Thời gian còn ở với nhau, chồng cũ đối xử với chị thế nào?

- Trong thời gian ở với nhau, anh ta từng đánh tôi vài lần. Có lần tôi còn phải đi viện để khâu vết thương bị chảy máu ở tay. Thế nhưng sau đó, anh ta chữa lành vết thương cho tôi bằng cách xin xỏ, hối lỗi và thể hiện sự quyết tâm thay đổi. Bị tổn thương nhưng vì nghĩ đến con cái và cũng ước mong anh ta thay đổi nên tôi đã nhẫn nhịn, không muốn để người thân phải lo lắng cho mình.

Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để chị em phụ nữ cùng hiểu rằng, họ đánh bạn một lần mà bạn không bỏ thì họ sẽ đánh bạn một nghìn lần. Đấy là trải nghiệm từ tôi. Hãy thôi ngay khi bị chồng giở thói vũ phu nếu không muốn bị đánh cả đời.

- Ngoài vũ phu, người đàn ông này còn điều gì khiến chị nhất quyết muốn ly hôn?

- Cuộc sống đang diễn ra hạnh phúc bình thường thì bỗng nhiên anh ta giở chứng nói rằng thương vợ bị vỡ cột sống, lo vợ không thể ngồi dậy làm việc được nữa nên sẽ cố gắng kiếm tiền. Nhưng anh ta muốn kiếm tiền bằng cách... lô đề, cờ bạc.

Từ việc đó, anh ta lấy của tôi rất nhiều tiền. Đến mức, tôi chẳng còn tiền trong túi. Mỗi lần bị tổn thương là mỗi lần tôi bớt yêu đi một chút. Mỗi lần anh ta lấy tiền đi trả nợ, tôi lại nghèo đi một chút. Đến khi cả tình cả tiền đều hết thì còn giữ cuộc hôn nhân đó làm chi. Đó là lý do tôi phải bỏ chồng.

Hoàng Yến và anh Cao Thắng khi chuẩn bị làm đám cưới.



- Điều chị mong mỏi nhất bây giờ là gì?

- Anh ta coi thường pháp luật, cư xử côn đồ, hung hãn, lúc nào cũng sẵn sàng đánh đập, chửi bới làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên tôi chẳng còn đầu óc đâu để làm việc, kiếm tiền nuôi con. Điều tôi cần nhất bây giờ là được pháp luật bảo vệ, trả lại cuộc sống bình yên.

Tôi biết nhiều phụ nữ cũng bị bạo hành như mình nhưng vẫn im lặng, không dám lên tiếng. Qua sự việc của mình, tôi kêu gọi những người đang bị bạo hành hãy lên tiếng chứ đừng che đậy như mình từng làm. Giấu giếm điều khiến mình đau khổ là sự ngu dại nhất. Phụ nữ chỉ nên ở bên người khiến mình hạnh phúc còn ai hành hạ mình thì phải kiên quyết đẩy họ ra xa.

Tôi cũng gửi thông điệp đến những đàn ông đang hành hạ vợ con, chưa biết trân trọng người phụ nữ của mình rằng chúng tôi sinh ra để được yêu thương và xứng đáng được nâng niu. Đừng vì lý do gì mà chà đạp người phụ nữ ở bên mình, đừng để giống như trường hợp của tôi rồi bị đưa ra pháp luật.

Sau ba lần đổ vỡ hôn nhân và có hai người con riêng, diễn viên Hoàng Yến kết hôn lần thứ tư với Cao Thắng, người kém cô 3 tuổi, từ tháng 10/2016. Cặp đôi có một con chung năm nay 3 tuổi, tên ở nhà là Mầm. Cao Thắng cũng đã một con trai riêng. Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua những vai diễn đanh đá, có chút lẳng lơ trong các phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời... Năm 2019, cô được sự chú ý lớn từ khán giả với vai cô Xuyến lẳng lơ trong phim Về nhà đi con.

Theo Nguyên An

Ngôi Sao