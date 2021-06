Công an điều tra vụ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung, cầm dao rượt

Trưa 24/6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an phường Xuân La (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang làm rõ sự việc nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung.

Theo lãnh đạo Công an phường Xuân La, sau khi bị chồng cũ hành hung, diễn viên Hoàng Yến đã đến đơn vị này trình báo.

Diễn viên Hoàng Yến (đóng phim Về nhà đi con) bị chồng cũ thứ 4 đánh

"Công an phường Xuân La đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và báo cáo Công an quận Tây Hồ. Hiện tại chúng tôi chưa lấy giấy chứng thương của nữ diễn viên nên chưa rõ kết quả thương tích", vị lãnh đạo Công an phường Xuân La cho hay.

Trước đó, chiều 22/6, khi đang ngồi trong quán cà phê, Hoàng Yến bị chồng cũ thứ 4 là Cao Xuân Thắng hẹn gặp, rồi đánh thẳng vào mặt. Thắng bỏ đi, lúc sau quay lại cầm dao, có ý định truy sát cô.

Chứng kiến sự việc, rất nhiều bạn bè của Hoàng Yến đã can ngăn. Họ đưa nữ diễn viên lên tầng trên, đẩy người chồng cũ ra khỏi cửa quán cà phê.

Theo chia sẻ của Hoàng Yến, sau khi sự việc trên xảy ra, chồng cũ đã nhiều lần gọi nhưng cô không bắt máy.

Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ 4 là C.T, kém cô 3 tuổi hồi tháng 10/2016. Họ có một con chung năm nay 3 tuổi. Trước khi đến với C.T, Hoàng Yến đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và có 2 con riêng. Người chồng thứ 4 cũng có 1 con trai riêng. Tháng 3/2020, Hoàng Yến và C.T chính thức ly hôn.

Công an quận Tây Hồ đang điều tra làm rõ vụ việc.

Như Ca (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật