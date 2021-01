Ập vào nhà của người nhập cư bất hợp pháp, cảnh sát phát hiện đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi 2 năm trời, ăn đất và chất thải để cầm cự

Năm 2014, cảnh sát Malaysia tiến hành cuộc "càn quét" để truy bắt và xử lý người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính bản thân họ cũng không ngờ, trong quá trình thực hiện chiến dịch này họ lại phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Theo truyền thông Malaysia đưa tin, vào ngày 21/6/2014, các nhân viên thuộc Sở Di trú Negeri Sembilan, ở Taman Semarak thuộc bang Kedah (Malaysia) tiến hành đột nhập vào một căn hộ để kiểm tra và bắt giữ trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Thế nhưng, khi tiến vào bên trong căn nhà, cơ quan chức năng lại bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng một bé trai gầy gò chỉ còn da bọc xương, chỉ mặc chiếc áo rách, không mặc quần. Em nằm thoi thóp giữa đống chăn đệm bẩn thỉu ngập ngụa mùi phân và nước tiểu.

Cậu bé Muhammad Firdaus Dullah bị chính mẹ đẻ bỏ rơi trong điều kiện vô cùng tồi tàn.

Sau khi giải cứu cậu bé và tiến hành xác minh, cảnh sát biết được tên của đứa trẻ là Muhammad Firdaus Dullah (15 tuổi). Em bị chính mẹ đẻ bỏ rơi suốt 2 năm trời trong căn hộ bẩn thỉu đó, cậu bé tự duy trì sự sống bằng cách ăn đất cát, ăn cả phân của mình và uống nước tiểu cho đến khi cảnh sát phát hiện.



Phải đến ngày 17/11 năm đó, mẹ của Muhammad là bà Lolanopita Sadi (41 tuổi) mới bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng địa phương, ông Nilai Supt Abdullah Roning, cho biết người phụ nữ này là nhân viên một công ty cung cấp thực phẩm. Cô ta đã bị cáo buộc bỏ rơi đứa con trai của mình theo Mục 31 của Đạo luật Trẻ em Malaysia.

Lolanopita Sadi bị kết án 4 tháng tù giam cùng với khoản tiền phạt 10.000 RM (tương đương gần 60 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).

Sau quá trình điều tra, cảnh sát cho biết người phụ nữ này còn có một đứa con trai 6 tuổi khác. Cô ta đã tái hôn sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên. Tuy nhiên, cô ta phải tự chăm sóc cả 2 con trai vì người chồng thứ 2 không sống cùng.



Tại cơ quan cảnh sát, Lolanopita cho biết cậu con trai lớn là cậu bé Muhammad bị khuyết tật và có vấn đề về thần kinh. Cô ta không biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ của Bộ phúc lợi Malaysia nên bỏ mặc con.

Hình ảnh cậu bé Muhammad vô cùng đáng yêu trước khi bị mẹ bỏ rơi.

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, một người phụ nữ, người tuyên bố đã từng chăm sóc cho Muhammad suốt 8 năm, xuất hiện và bày tỏ mong muốn đưa đứa trẻ về nuôi. Bà cho biết bà bị sốc khi đến thăm cậu bé tại Bệnh viện Tuanku Jaafar.

Giọng nghẹn ngào vì xúc động, Norfitri Radius, 42 tuổi, cho biết: “Tôi đã chăm sóc thằng bé gần 8 năm, từ năm 2004 và khi đó thằng bé khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thằng bé có thể đứng dậy và nói một vài từ". Bà Norfitri cho biết thêm rằng bà đã chuyển đến Gemencheh sau khi kết hôn vào năm 2012.

Không rõ vì lý do gì, bà Norfitri không thể nhận nuôi Muhammad như mong muốn. Cậu bé được chăm sóc tại Nhà nuôi dưỡng Sinar Harapan.

Đến tháng 10 năm 2015, Muhammad đã tử vong sau một cơn co giật, để lại niềm tiếc thương cho nhiều người. Cậu bé được tuyên bố là đã chết do co giật vào khoảng 1 giờ chiều ngày 14/10/2015. Xe cấp cứu lập tức được gọi đến nhưng Muhammad đã qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện.

