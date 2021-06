TP.HCM phấn đấu đến cuối 2021 có 2/3 dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trưa 21/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, thành phố đã thành lập tổ chuyên trách về công tác tiêm vaccine. Sáng nay các đoàn kiểm tra của thành phố đã đi kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị tại các điểm tiêm.

Về nguồn cung vaccine ngừa COVID-19, theo Phó Chủ tịch UBND TP, hiện nay nguồn cung rất ít và đã xuất hiện vaccine giả trên thị trường. Song song với đó, một số loại vaccine chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và chưa triển khai tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên. Vì vậy, bên cạnh nguồn cung từ Chính phủ, TP.HCM đã chủ động tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, dự kiến thành phố sẽ có thêm khoảng 5 -10 triệu liều vaccine trong năm nay và phấn đấu đến cuối năm 2021, có 2/3 người dân TP.HCM được tiêm vaccine.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp báo trưa 21/6/2021. Ảnh: Trung tâm báo chí

Cũng tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức bày tỏ, TP.HCM rất vinh dự khi được Chính phủ giao và triển khai tiêm 836.000 liều/1 triệu liều vaccine COVID-19 của Hãng dược AstraZeneca (Anh) do Nhật Bản tặng.

Trong số 836.000 liều, có 30.000 liều giao thẳng cho Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam để chủ động tiêm phòng cho lực lượng vũ trang theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, có 20.000 liều chỉ định giao cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho lực lượng công an của TP.HCM và 2.000 liều cho lực lượng Bộ Công an đóng trên địa bàn Thành phố.

Riêng TP.HCM có nghĩa vụ tiêm 804.000 liều trong thời gian 5 ngày. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay tại TP. Theo Kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 lần này được chuẩn bị từ ngày 19/6 và sẽ bắt đầu tiêm từ chiều ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021.

Trong chiến dịch tiêm chủng này, với sự hỗ trợ từ Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, TP.HCM coi trọng và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức, sàng lọc, theo dõi sau tiêm… để việc tiêm chủng đạt hiệu quả cao hơn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức nhận định vaccine sẽ về thành phố liên tục từ đây cho đến cuối năm, theo từng đợt, có thể đợt sau nhiều hơn đợt trước. Nếu thành phố nhận được 10 triệu liều như dự kiến, thì từ tháng 7 đến tháng 12, trung bình mỗi tháng sẽ nhận hơn 1,5 triệu liều.



Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm vaccine là quan trọng nhất. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi và đề nghị các cơ quan báo chí có các tuyến tin bài tuyên truyền sâu rộng để mọi người cùng chia sẻ và tự giác thực hiện nghiêm các yêu cầu của Thành phố.

Vân Nhi