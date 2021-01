TP.HCM: Người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh "chui" ở quận Tân Phú âm tính SARS-CoV-2

Sáng 1/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM thông báo người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh "chui" cùng bệnh nhân 1440 ở Tân Phú và 23 người tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Trước đó, chiều 31/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ thứ 3 nhập cảnh "chui" tại TP HCM. Người này cùng với 2 người khác nhập cảnh trái phép cùng lúc với nhóm 6 người đã được cách ly y tế (trong đó có 4 trường hợp nhiễm là BN 1440, 1451, 1452, 1453).

Nơi ở của các bệnh nhân SARS-CoV-2 được cơ quan chức năng phong tỏa.

Theo đó, cho đến nay cả 3 người phụ nữ nhập cảnh "chui" cùng bệnh nhân 1440 đều đã được tìm ra.

Trong đó, một người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly tại Cà Mau, một người đã đến khai báo y tế và được cách ly tại Tây Ninh. Cả 2 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 vào chiều 31-12.

Người còn lại được xe đưa về quận Tân Phú là trường hợp vừa được phát hiện trong tối nay 31-12. Hiện người này đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của quận, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Đến hơn 22h ngày 31/12, lực lượng công an đã tìm được người thứ 3 trong nhóm này và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng, dân quân tự vệ đã phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Được biết, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440.

Ngọc Quyên