TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, TP.HCM tổ chức tiêm vaccine COVID19 cho số lượng lớn các đối tượng theo Nghị quyết 21 với 806.000 liều, dự kiến hoàn tất vào ngày 25/6 và hoàn thành tiêm vét trong ngày 26/6.

Tuy nhiên, trong công văn gửi lãnh đạo TP.HCM, Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM phải tăng tốc lên, vì hiện nay việc tiêm chủng còn chậm. Để đảm bảo năng lực tổ chức tiêm vaccine đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân, Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện cử tăng cường bổ sung thêm nhiều đội tham gia tiêm chủng. Các nhân viên y tế cũng đang nỗ lực hết mình để giúp chiến dịch sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Bộ Y tế cho rằng TP.HCM đã tiếp nhận hơn 870.870 liều vaccine COVID-19 (bao gồm cả số vaccine đợt 3) song đến nay là chậm, cần đẩy nhanh tiến độ.

Cán bộ Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM tiêm vaccine COVID-19 sáng 24/6. Ảnh: Thanh Tâm

Ngay trong sáng nay (24/6), Sở Y tế TP.HCM khẩn cấp yêu cầu 17 bệnh viện cử 240 đội, ngoài các đội trước đây để hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ chiều nay. Mỗi đội tiêm có tối thiểu 5 nhân sự có trình độ chuyên môn theo đúng quy định, bao gồm 1 bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân sự tiêm vaccine, 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng phụ trách theo dõi xử trí phản ứng sau tiêm. Các bệnh viện cử thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính như tiếp nhận, cấp giấy xác nhận... Mỗi đội tiêm mang đầy đủ vật tư và thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng.

Danh sách các đội tiêm bổ sung. Ảnh: Sở Y tế





Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngoài đội tiêm chủng đã có bác sĩ cấp cứu, trên mỗi xe cấp cứu có một đội cấp cứu túc trực địa điểm tiêm, làm sao để cho khi có sự cố xảy ra thì xe cấp cứu sẽ đến nhanh nhất trong vòng từ 2-3 phút.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cho biết, đội bệnh viện đi tiêm chủng ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi gồm 15 người, cùng 8 đội tiêm khác, dự kiến tiêm cho hơn 3.300 công nhân.

Theo bác sĩ Tuấn, việc tiêm vaccine dù là một việc tương đối đơn giản và an toàn, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật cao, tuy nhiên, có một số trường hợp biến cố xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ tiêm. Điển hình như người lo lắng, sức khỏe không đảm bảo, làm đêm, mất ngủ, nhịn ăn sáng, tụt đường huyết phải hoãn tiêm, hoặc đợi để ổn định lại tình hình sức khỏe rồi mới tiêm. Các bác sĩ cũng đã cấp cứu cho một công nhân bị ngất xỉu và co giật sau khi tiêm, người này hạ đường huyết do nhịn ăn sáng....Bằng kinh nghiệm trong nghề các bác sĩ đã xử lý suôn sẻ mà không có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, TP.HCM đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đồng loạt theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Bộ Y tế và TP.HCM cũng đã lên phương án và có lộ trình cụ thể cho chiến dịch. Hiện tại, mục tiêu là cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Nếu TP.HCM có khó khăn hay cần viện trợ, Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ.

Kim Vân