Thứ trưởng Bộ Y tế: Kiên Giang phải có sự chuẩn bị tốt mới có thể thí điểm "hộ chiếu vaccine"

Tại cuộc họp với Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề xuất chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng tại TP Phú Quốc theo mô hình "Du lịch cách ly khép kín" với điều kiện du khách đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tham dự tại buổi làm việc còn có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tuấn Dũng

Thí điểm đón khách du lịch có "hộ chiếu vaccine"

Theo tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, tại tỉnh Kiên Giang đã thực hiện quyết liệt những chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và sự hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh.

Nhiều biện pháp căn cơ đã được thực hiện, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Cụ thể năm 2020, kinh tế tăng trưởng đạt 3,05%, tổng thu ngân sách 11,850 tỷ đồng, đạt 103% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm khởi động phát triển kinh tế tăng tốc theo chỉ đạo của Chính phủ tập trung thực hiện "mục tiêu kép trong tình hình mới, vừa chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ nhân dân vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Đoàn công tác kiểm tra Trung tâm y tế Thành phố Kiên Giang. Ảnh: Tuấn Dũng

UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ bổ nhiệm tại Liên bang Nga làm trưởng đoàn về xúc tiến đưa sản phẩm, dịch vụ của Phú Quốc đến Liên Bang Nga. Trong đó có việc triển khao mô hình "Du lịch cách ly khép kín" dành cho khách du lịch từ Liên Bang Nga đến Phú Quốc.

Phú Quốc là thành phố biển, đảo đầu tiên của Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, và nhiều lợi thế để thu hút phát triển du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Thời gian qua Phú Quốc đã và đang phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Du lịch thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng của Chính phủ, với lượt khách bình quân mỗi năm tăng 28%, trong đó khách quốc tế tăng hơn 45%. Nhiều thương hiệu du lịch lớn trên thế giứoi đã quan tâm, đầu tư tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành kinh tế mũi nhọn của TP Phú Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, lượt khách du lịch năm 2020 giảm 30,6% so với cùng kỳ, khác du lịch quốc tế giảm 76,1% so với cùng kỳ.

Để từng bước khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn của TP Phú Quốc, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như tăng trưởng chung của cả nước trong điều kiện bình thường mới, từng bước mở cửa kết nối lại giao thương với các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh, UBND tỉnh kiến nghị cho phép tỉnh Kiên Giang thực hiện thí điểm đón khách du lịch Nga đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến Phú Quốc nghỉ dưỡng theo mô hình "Du lịch cách ly khép kín", thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm, hạn chế di chuyển. Sau đó sẽ tiến hành đánh giá và cho phép mở rộng đón khách du lịch từ các nước đã hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên đảo và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch, kiến nghị cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ cư dân TP Phú Quốc. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp nếu có.

Đoàn công tác kiểm tra khu công nghiệp tại Kiên Giang. Ảnh: Tuấn Dũng

Phải có sự chuẩn bị tốt

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, TS.BS CKII Hà Văn Phúc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, cho đến nay tỉnh đã được phân bổ 2 đợt vaccine COVID-19. Đợt 1 tỉnh được phân bổ 18.350 liều, đã tiêm 19.383 người (tỷ lệ 113,3%). Đợt 2 tỉnh được phân bổ 27.485 liều, đã tổ chức tiêm từ ngày 18/6/2021. Đến cuối ngày 24/6/2021 đã tiêm xong 24.097 liều đạt 87,67% kế hoạch.

Về kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân cho TP Phú Quốc, Sở Y tế đang xây dựng Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân cho TP Phú Quốc, trong đó dự kiến nhu cầu vaccine trong năm 2021 là 220.000 liều; thời gian triển khai kế hoạch dự kiến trong 16 - 18 tuần ngay khi có nguồn vaccine được cấp về.

Ngoài ra, để chủ động triển khai công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân tỉnh Kiên Giang, Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch để trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó dự kiến nhu cầu vaccine trong năm 2021 là 2.543.858 liều; nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác; thời gian triển khai kế hoạch dự kiến trong 16 - 18 tuần nếu vaccine về đủ hoặc triển khai theo từng đợt tuỳ theo nguồn cung ứng vaccine.

Sau khi lắng nghe báo cáo của địa phương, và ý kiến đánh giá của các đơn vị Vụ, Cục, Bộ, ngành, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định: Chủng virus mới (Delta) có thời gian lây truyền nhanh, mức độ lây nhiễm phức tạp.

Hiện nay, các ca bệnh đã xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, bao gồm: cơ sở tôn giáo, cơ sở điều trị, trong cộng đồng, nhà máy xí nghiệp, trung tâm thương mại các chợ, đặc biệt ở đối tượng bán hàng rong, bán vé số,… Như vậy trước khi tình hình phức tạp hơn cần chủ động và quyết liệt các biện pháp để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đối với kiến nghị thí điểm đón khách du lịch đã được tiên phòng COVID-19 đến TP Phú Quốc, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ngành liên quan và địa phương xây dựng được kế hoạch chi tiết để đón khách du lịch ở huyện đảo Phú Quốc. Việc dần dần hồi phục mũi nhọn du lịch tại Phú Quốc sẽ đóng góp vào nguồn ngân sách, đóng góp nguồn lực để vừa chống dịch vừa phát triển xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine COVID-19 đến Phú Quốc và tiêm vaccine cho người dân tại đây. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, mọi phương án tổ chức cần phải có kế hoạch tốt.

Thứ trưởng nhấn mạnh, mọi công tác chuẩn bị cho chủ trương thí điểm đón khách du lịch tại Phú Quốc nói riêng và công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung trên địa bàn cần thực hiện nghiêm theo Thông báo 167/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các điểm cốt lõi tuyệt đối không lơ là, chủ quan khi chưa có dịch hoặc là khi dịch đã đi qua; Phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, 4 tại chỗ; Tổ chức thực hiện nhanh và hiệu quả chiến lược vaccine, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai chiến dịch tiêm vaccine trên toàn quốc; Sử dụng hiệu quả quỹ vắc xin công khai minh bạch; Tiếp cận nhanh đa dạng tăng cường vaccine nhưng không để xảy ra cạnh tranh giữa nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp trong đàm phán mua vaccine; Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tham nhũng lãng phí trong mua vaccine…

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu công nghiệp, khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đoàn cũng đã kiểm tra công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm chủng vaccine tại Trung tâm Y tế TP Rạch Giá.

