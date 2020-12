Tái tạo đường ăn từ ruột non cho người đàn ông ung thư thanh quản hạ họng

Ông N.V.H. 52 tuổi ở Hưng Yên đi khám tại BV K sau khoảng hơn 1 tháng xuất hiện nuốt nghẹn, hơi vướng ở cổ, ho đờm. Kết quả khám, xét nghiệm, chẩn đoán khiến ông bàng hoàng vì không phải viêm họng thông thường mà là có khối u ác tính ở hạ họng thanh quản. Bác sỹ đã trấn an và chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ vùng bị tổn thương.

ThS-bác sỹ Chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng khoa Ngoại tai mũi họng, BV K cho biết, bệnh nhân có u lớn vùng thanh quản hạ họng, kích thước u 4cm x 6cm, lan qua miệng thực quản, xâm lấn đoạn 2cm đầu trên thực quản-cổ; chẩn đoán u thành sau hạ họng, giải phẫu bệnh ung thư tế bào vẩy (SCC), giai đoạn 4, T3N1M0. Bệnh nhân phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Hướng điều trị được bác sỹ đưa ra là phẫu thuật cắt 1 phần thực quản, hạ họng dài, triệt để vùng tổn thương.

Các bác sỹ liên khoa đã hội chẩn kỹ càng và vạch ra những khó khăn phải khắc phục và vượt qua trong khi thực hiện ca phẫu thuật. Theo TS-bác sỹ Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại bụng I, BV K, đây là lần đầu tiên ca phẫu thuật như vậy được thực hiện tại BV và là một ca phẫu thuật rất phức tạp. Khi cắt 1 phần thực quản, hạ họng dài, triệt để như vậy cần có cơ quan thay thế thì bệnh nhân mới có thể ăn uống bình thường được.

Sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo, miệng nối liền tốt và tiếp tục được theo dõi. Ảnh T.H

Mấu chốt trong khi thực hiện ca phẫu thuật là quá trình điều trị ung thư luôn phải đảm bảo tính triệt căn, lấy trọn tổn thương ung thư tới diện cắt âm tính, phần tổn thường mất đi ở hạ họng, thanh quản của bệnh nhân; thay thế bằng cơ quan khác là đoạn ruột non từ bụng lên vùng cổ. Đồng thời, phải nuôi sống đoạn ruột non thay thế, sao cho đoạn ruột non đó tuần hoàn tưới máu tốt, ruột non sống thì khi nối miệng nối mới đảm bảo đủ liền, lúc đó chức năng đoạn ruột non ấy mới giúp bệnh nhân có thể ăn uống được.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối tháng 11-2020, ca mổ được thực hiện với sự phối hợp của 3 ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại tai mũi họng, Phẫu thuật tiêu hóa, Tạo hình. Ca mổ kéo dài 10 tiếng, bệnh nhân được cắt thanh quản hạ họng toàn phần PLOT, nạo vét hạch 2. Cùng đó, dùng đoạn hỗng tràng nối họng và thực quản để tái tạo đường ăn.

"Đây là kỹ thuật khó và tiên tiến nhất của ung thư vùng đầu cổ. Trước đây việc tái tạo vẫn được thực hiện bằng các biện pháp khác như vạt cơ ngực lớn (MPMF) hay ống dạ dày( gastric Pull up). Tuy nhiên, vạt hỗng tràng có nhiều ưu điểm hơn như tỷ lệ liền của vạt cao, sinh lý hơn, hậu phẫu rất nhẹ nhàng so với ống dạ dày"-ThS-bác sỹ Chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Hùng chia sẻ.

Hiện sau hơn 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, đi lại bình thường miệng nối liền tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Các bác sỹ cho biết, một trong những vấn đề quan trọng nhất trong điều trị ung thư đó là chẩn đoán đúng bệnh và giai đoạn, bệnh nhân này ở giai đoạn phù hợp, đảm bảo thực hiện cả triệt căn và ghép ruột non tự thân. Các bác sỹ đã quyết định lấy 1 đoạn ruột non, được tưới máu bởi các nhánh động mạch cũng như tuần hoàn máu trở về của nhánh tĩnh mạch xuất phát từ động mạch cảnh để nuôi sống đoạn ruột non này. Đoạn ruột non này được nối vào 2 đầu của hạ họng, thành quản đã được cắt đi trong quá trình phẫu thuật xử lý ung thư, tái tạo lại thành đường liền trong ống tiêu hóa giúp việc ăn uống được bình thường.

"Nếu không thực hiện được kỹ thuật này, bệnh nhân sẽ không ăn uống được, không đảm bảo đường thở, để lại phần khuyết hổng ở toàn bộ vùng cổ và chất lượng sống gần như không thể kéo dài. Ca phẫu thuật thành công là bước ngoặt lớn trong chuyên ngành ngoại khoa tại BV", TS. Phạm Văn Bình cho biết.

Theo PLXH