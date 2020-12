Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.400

Bộ Y tế tối 14/12 cho biết, 24 giờ qua Việt Nam phát hiện 5 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình (02), Đồng Tháp (02), Ninh Bình (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 1398 (BN1398) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 1399 (BN1399) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 12/12, BN1398-1399 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN009 được cách ly tại tỉnh Thái Bình ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 13/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1400 (BN1400) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1401 (BN1401) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 29/11, BN1400-1401 từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 được cách ly tại huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

- CA BỆNH 1402 (BN1402) ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày 6/12/2020, bệnh nhân từ Ả Rập - Xê Út nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trên chuyến bay QH9302 được cách ly tại tỉnh Ninh Bình ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 06/12/2020 và lần 2 ngày 09/12/2020 âm tính; kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12/12/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh hoa

Như vậy, tính đến 18h ngày 14/12, Việt Nam có tổng cộng 1.402 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Hiện có gần 20.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1327-BN1331-BN1342-BN1295-BN1325.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 20 ca đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. Đến nay, Việt Nam chữa khỏi cho 1.246/1.397 bệnh nhân COVID-19, 35 người tử vong; 4 người tử vong sau khi âm tính từ 3-4 lần.

Thứ 5 tuần này, tức 17/12, Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trên người. Trong giai đoạn 1 tiêm thử nghiệm sẽ có 60 người tham gia, chia làm 3 nhóm theo mức liều tiêm khác nhau. 28 ngày sau mũi tiêm thứ 1, tình nguyện viên sẽ được tiêm mũi thứ 2. Sau tiêm, họ được nghỉ ngơi tại chỗ (do Học viện Quân y bố trí) 72 giờ. Vaccine COVID-19 "made in Vietnam" có tên Nanocovax do Công ty Nanogen sản xuất.

Thế giới đến hôm nay đã ghi nhận 72,7 triệu người mắc COVID-19 và 1,62 triệu người tử vong. Hiện có 5 quốc gia có trên 2 triệu người dân nhiễm bệnh gồm: Mỹ (16,7 triệu), Ấn Độ (9,8 triệu), Brazil (6,9 triệu), Nga (2,6 triệu) và Pháp (2,3 triệu).

Vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech sẽ có tại toàn bộ 50 bang vào hôm nay (14/12). Sau khi vượt qua rào cản cuối cùng, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cấp phép lưu hành, vaccine đã được lên kế hoạch tiêm chủng trên diện rộng, áp dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên, với nhóm đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế.



V.Thu