Sắp có thêm 50.000 liều vaccine COVID-19, Hà Nội mở rộng đối tượng được tiêm

4 trường hợp nhập cảnh trái phép

Tại cuộc họp, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, ngày 31/3, qua công tác nắm tình hình, Công an TP đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu đô thị Splendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Các trường hợp này đều nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối nhỏ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan..

Công an TP khẳng định sẽ tiếp tục làm tốt cácbiện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan.