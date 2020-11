Sao phim Hàn từng làm mưa làm gió ở Việt Nam phát hiện ung thư máu từ dấu hiệu lạ

Phát hiện ung thư máu sau những biểu hiện lạ



Tuần cuối tháng 11/2020, truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin Choi Sung Won phải nhập viện trở lại vì bệnh ung thư máu tái phát.

Trước đó, giữa tháng 5/2016, diễn viên Reply 1988 phát hiện những biểu hiện lạ của cơ thể với vài vết bầm tím trên người và rất lâu hồi phục so với bình thường. Sau khi kiểm tra sức khỏe, anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính - một dạng ung thư dòng tủy của các tế bào máu (hay còn gọi là bệnh bạch cầu cấp tính dòng tế bào tủy xương). Anh phải nghỉ việc quay phim để điều trị.



Nam diễn viên Reply 1988 được cho là dần hồi phục vào tháng 2/2017 - 9 tháng sau khi anh bị chẩn đoán ung thư máu. Tính đến nay là gần 4 năm kể từ ngày bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe của Choi Sung Won có dấu hiệu đi xuống và phải nhập viện.

Choi Sung Won trong phim Reply 1988

Choi Sung Won sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn. Anh được chú ý nhờ phim Reply 1988, The Wind Blows to the Hope, Missing Case of National Assembly Member. Trong phim Reply 1988, anh vào vai No Eul - em trai của Duk Sun (Hyeri của Girl's Day thủ vai), với thân hình và khuôn mặt già trước tuổi nhưng tính cách của cậu vẫn mang nét ngây thơ của em út trong gia đình 5 người hạnh phúc.

Loại ung thư phát triển nhanh, cần điều trị sớm

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho hay bệnh bạch cầu myeloid cấp tính (Acute Myeloid Leukemia – AML) là một loại ung thư khiến tủy xương sản xuất ra các tế bào hồng cầu không khỏe mạnh, nguyên tủy bào (một loại tế bào bạch cầu) hoặc tiểu cầu. Năm 2015, có khoảng 20.830 người bị bệnh này.



Bệnh bạch cầu là bệnh lý ác tính của hệ tạo máu. Nguồn: Vinmec

Với các dạng bệnh cấp tính (trong đó có AML) là loại ung thư máu phát triển nhanh, khiến tủy xương không thể sản xuất ra đủ tế bào máu khỏe mạnh, cần phát hiện sớm, điều trị sớm.



Ung thư máu có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Triệu chứng của bệnh ung thư máu sẽ phụ thuộc vào loại ung thư và giai đoạn ung thư. Đơn cử, với trẻ em, TS.BS Đỗ Huyền Nga, Phụ trách khoa Nội hệ tạo huyết, Bệnh viện K, cho biết khi gặp 1 trong 9 dấu hiệu này cha mẹ cần chú ý

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

- Xuất hiện các vết bầm tím trên da hoặc bị chảy máu mũi

- Trẻ bị thiếu máu da xanh xao

- Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân

- Khó thở

- Hay bị nhiễm trùng

- Đau bụng, trướng bụng

- Hạch bạch huyết sưng to

- Đau nhức xương khớp

Hiện nay, tỷ lệ sống trên 5 năm của người bệnh có thể lên tới 80%, so với trước đây chỉ đạt 50%-60%. Rất nhiều bệnh nhân ung thư máu đã được điều trị ổn định, quay trở về cuộc sống sinh hoạt, học tập và làm việc, thậm chí là đã có gia đình riêng và sinh con.

Q.An