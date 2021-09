Sáng 15/9, các ổ dịch trên địa bàn Nghệ An đã được kiểm soát, khống chế

Sáng 15/9, Trung tâm Kiểm bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 14/9 đến 06h00 ngày 15/9), Nghệ An không ghi nhận ca mắc mới. Các ổ dịch trên địa bàn Nghệ An cơ bản đã được kiểm soát, khống chế.

Lực lượng chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà truy vết trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.791 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương. TP Vinh vẫn là địa phương có ca mắc nhiều nhất với 632 ca, Yên Thành: 199 ca, Diễn Châu: 188 ca, Quỳnh Lưu: 146 ca…

Cũng trong trong 12 giờ qua có 1 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân là V.N.M (nam, SN 1939, trú phường Quang Trung, TP Vinh, MS BN 435961).

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.301 BN. Lũy tích số BN tử vong 11 BN. Số BN hiện đang điều trị: 479 BN.

V. Đồng