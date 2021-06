Quận Bình Tân (TP HCM): Kiểm soát chặt 24/24 giờ, không cho người ra vào vùng cách ly

UBND quận Bình Tân vừa ban hành quy định về phong tỏa, cách ly y tế.

Theo đó trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân được đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm; các dịch vụ thiết yếu khác và không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly trừ trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh… , nhân viên các cơ sở y tế, các trường hợp đặc biệt khác. Đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty.

Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Chốt kiểm soát dịch ngã tư Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân. Ảnh: Cư dân chung cư Ehome3

Ngoài ra, quận Bình Tân cũng đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn thiết lập; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội tại các điểm chốt cách ly trên địa bàn quận đúng chỉ đạo trong đó, lưu ý một số nội dung sau:



Thiết lập chốt ra, vào vùng cách ly: Lập sơ đồ chốt, tại tất cả các đường chính, hẻm ra, vào vùng cách ly; phân công và bố trí lực lượng tại các chốt.

Nhiệm vụ của chốt: Kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ không cho người ra, người vào vùng cách ly. Người được phép ra, vào vùng cách ly là những người đang thực hiện nhiệm vụ được phân công tại vùng cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ không cho hàng hóa, phương tiện ra vào vùng cách ly. Chỉ cho phép ra, vào vùng cách ly những hàng hóa, phương tiện phục vụ việc cách ly; một số trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Lập danh sách, đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra, vào vùng cách ly.

Yêu cầu tất cả những người được phép ra, vào vùng cách ly phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; khi ra phải tháo bỏ khẩu trang đã sử dụng và thu gom vào nơi quy định tại chốt kiếm soát và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Kiểm soát, khử trùng toàn bộ phương tiện được phép ra, vào vùng cách ly.

Chốt kiểm soát dịch trên đường vào chung cư Ehome3. Ảnh: Cư dân chung cư Ehome3

Đối với người thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly: Trang bị đủ khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn, đảm bảo nguyên tắc 5K; người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bên trong khu cách ly phải mặc trang phục bảo hộ; bố trí bàn để hàng hóa cách nơi lực lượng chốt ít nhất 2m; hàng hóa từ bên ngoài khi đưa vào phải được phun xịt khử khuẩn, để tại bàn cho người dân đến nhận; tuyệt đối không cầm nắm hàng hóa trực tiếp, tiếp xúc với người trong khu cách ly; không ăn uống trong khu vực cách ly; người bên ngoài đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phải đứng cách xa 2m, không được vào bên trong khu vực cách ly; phải rửa tay sát khuẩn khi rời khỏi khu vực.



Ngoài ra, phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly: Chính quyền và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự cho người dân trong vùng cách ly; đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong vùng cách ly; không được tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, đám ma, dám cưới, đám giỗ, tân gia, liên hoan ăn uống, sinh hoạt tôn giáo... trong vùng cách ly; không được họp chợ; đóng cửa các cửa hàng, cửa hiệu không cần thiết, chỉ các cửa hàng bán hàng hóa thiết yếu được mở cửa và phải có sự cho phép của chính quyền địa phương; tạm dừng hoạt động các công trình xây dựng trong vùng cách ly; học sinh trong vùng cách ly nghỉ học; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly cũng phải được cho nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly trong suốt thời gian cách ly; người đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng cách ly được phép vào, ra vùng cách ly khi thực thi công vụ hoặc được phép di chuyển từ vùng cách ly đến khu vực ăn, nghỉ tập trung được chỉ định và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống lây nhiễm.

Đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly: Chính quyền và các cơ quan chức năng đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly, bao gồm: Đảm bảo các nhu cầu thiết yếu thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình ổn giá, xe bán hàng lưu động trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: nhu yếu phẩm; lương thực, thực phẩm; năng lượng, xăng dầu; thuốc chữa bệnh thiết yếu, đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sinh hoạt; cung ứng trang bị phòng bệnh cá nhân: khẩu trang, xà phòng, các chất sát khuẩn thông thường; cung ứng các nguyên vật liệu khác như: vật liệu điện, nước... Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đảm bảo nhân lực, phương tiện cho hoạt động chăm sóc, cấp cứu, điều trị người bệnh, giám sát, phòng chống lây nhiễm trong vùng cách ly. Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong vùng cách ly nếu địa phương có điều kiện.

Trước đó, ngày 19-6, UBND TP HCM đã có văn bản khẩn chỉ đạo triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 20-6.

