Qua một đêm, Hưng Yên có thêm 10 ca dương tính SARS-Cov-2 mới

Sáng 26/6, Hưng Yên đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-Cov-2 mới. Trong đó, huyện Yên Mỹ 9 ca có 6 ca đang cách ly tại BV Nhiệt đới Hưng Yên, 3 ca cách ly tập trung tại huyện; Khoái Châu 1 ca ở xã Hàm Tử, là công nhân nhà máy Nhà máy Tân Á Hưng Yên, đã được cách ly từ trước. Từ 21/6 đến nay, huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 22 ca, Khoái Châu 2 ca.

Tại Huyện Yên Mỹ đã quyết định thiết lập vùng cách ly phong tỏa và giản cách xã hội phòng chống dịch đối với: toàn bộ xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ, phòng khám đa khoa Việt Pháp II, xã Nghĩa Hiệp, xóm Trên thôn Thụy Lân, xã Thanh Long; xóm Bắc, thôn Yến Đô, xã Tân Việt; thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường.

Thành lập 28 chốt kiểm soát phòng chống dịch; trong đó 10 chốt do Ban - chỉ đạo huyện quản lý, 18 chốt do các xã quán lý tại các địa phương trên. Các lực lượng công an làm trưởng chốt, quân sự, y tế, dân quân thường trực 24/24h.

Một chốt phòng chống dịch ở huyện Yên Mỹ. Ảnh: Lan Hương

Huyện Yên Mỹ đã quyết định chi hơn 400 triệu đồng mua sinh phẩm vật tư để phối hợp với Sở Y tế điều động tổng lực 20 tổ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng. 60 cán bộ y tế từ các cơ sở y tế của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bản tỉnh đã được tăng cường về huyện để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến chiều 25/6, tổng số mẫu xét nghiệm 6592 mẫu và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai lấy mẫu cho tất cả các đối tượng có liên quan. Đây là đợt lấy mẫu nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh để tầm soát diện rộng kiểm soát các ca bệnh.

Huyện Khoái Châu ngay trong đêm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân khu vực phong tỏa sau khi ghi nhận 2 ca dương tính. Ngoài ra, Thị xã Mỹ Hào cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ để tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với 5 phường, xã là Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Hưng Long tới khi có thông báo mới.

Lấy mẫu xét nghiệm ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu sau ca dương tính mới phát hiện ngay trong đêm

Toàn tỉnh Hưng Yên tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn, uống vỉa hè, quán ăn đêm, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ (nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động )… để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 0 giờ ngày 26/6 đến khi có thông báo mới.

Phương Thuận