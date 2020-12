Phòng khám phải đảm bảo tiêu chí nào để an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19?

Ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn số 4999/QĐ-BYT về việc Ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Bộ tiêu chí này áp dụng chung cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Bộ tiêu chí gồm 8 tiêu chí lớn (8 chương) gồm 30 tiêu chí nhỏ, tổng điểm tối đa là 30, gồm: Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp vị trí làm việc; Tiếp đón, sàng lọc người đến khám; Tuân thủ đeo khẩu trang; Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh; Cơ sở vật chất phòng khám; Dự trữ trang thiết bị vật tư phòng chống dịch bệnh; Theo dõi sức khoẻ nhân viên y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai Bộ tiêu chí, tổng hợp kết quả tự đánh giá của các phòng khám, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tuân thủ việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn tại cơ sở y tế. Ảnh chụp tại Bệnh viện Da liễu Trung ương: Võ Thu

Từ tháng 12/2019, COVID-19 đã xuất hiện và lan rộng toàn cầu, gây ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ đời sống xã hội. Tính đến ngày 1/12/2020, thế giới đã có trên 63,6 triệu trưởng hợp nhiễm, trong đó trên 1,4 triệu người đã tử vong.

Cho đến nay, Việt Nam đã đạt những thành công rất quan trọng trong phòng chống và điều trị COVID-19. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới, dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nguy cơ tại Việt Nam vẫn cao, đặc biệt thời điểm mùa Đông - Xuân, dịp Lễ Tết cuối năm...

Vì vậy, các bệnh viện và toàn bộ trạm y tế, phòng khám cần xác định rõ các nguy cơ, tuyệt đổi không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ dịch bệnh. Hệ thống khám bệnh, chữa bệnh cần tiếp tục nỗ lực triển khai và duy trì các biện pháp phòng chống dịch.

Trong hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng khảm là tuyến đầu đón tiếp người bệnh nên cũng là nơi đối mặt với nhiều nguy cơ COVID-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp khác.

Phòng khám có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng đồng.

Do đó, Bộ Y tế ban hành “Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" để các phòng khám đánh giá và khắc phục các nguy cơ chưa an toàn.

Bộ tiêu chí này sẽ là khung hoạt động cần triển khai để xây dựng phòng khám an toàn, đồng thời là căn cứ để đánh giá và tự đánh giá mức độ an toàn của phòng khám trước đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Những khoảng trống phát hiện được sau đánh giá sẽ là cơ sở để phòng khám xây dựng kế hoạch khắc phục, hướng tới bảo đảm và duy trì sự an toàn trong hoạt động, vận hành.

Trước đó, tháng 7/2020, với mục tiêu hướng dẫn bệnh viện triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp".

Võ Thu