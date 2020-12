BV quận Thủ Đức thông tin nhanh về trường hợp nữ công nhân tử vong đột ngột ở bệnh viện

Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM vừa thông tin nhanh về trường hợp nữ công nhân đột ngột tử vong ở bệnh viện, khiến đồng nghiệp và người nhà đã kéo đến bệnh viện rất đông phản ứng về việc này.



Bệnh viện Thủ Đức cho biết, vào lúc 10 giờ 50 phút hôm qua ngày (4/12), bệnh nhân N.T.T.A. (28 tuổi, ngụ Bình Dương) nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hông lưng nhiều, lan trước bụng, đau tăng dần, kèm khó thở nhiều. Đến 16 giờ 40 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột đau bụng nhiều vùng thượng vị quanh rốn kèm khó thở nhiều hơn.

Bệnh nhân bị suy hô hấp, suy tim cấp nghi viêm cơ tim. Các bác sĩ xử trí cấp cứu. Đến 17 giờ 35 phút cùng ngày, bệnh nhân suy hô hấp không đáp ứng điều trị nghi suy tim cấp do viêm cơ tim cấp. Các bác sĩ xử lý đặt nội khí quản, thở máy, Adrenalin truyền duy trì qua bơm tiêm điện. Tuy nhiên, đến 18 giờ, bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn, sau 45 phút hồi sức không thành công. Các bác sĩ xác định người bệnh đã tử vong.

Bệnh viện Quận Thủ Đức - nơi xảy ra vụ việc.





Bác sĩ Kim Phúc Thành - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức cho hay, chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân tử vong, ngưng hô hấp tuần hoàn nghi suy tim cấp do viêm cơ tim cấp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện cũng đã giải thích tình hình bệnh nặng cho người nhà và đồng nghiệp, bạn bè của bệnh nhân. Ê-kip trực cũng đã báo cáo ban giám đốc bệnh viện. Bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn để phân tích xem xét nguyên nhân tử vong.

Trước đó, vào tối qua 4/12, sau khi nữ công nhân được chuyển vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu và tử vong ngay sau đó, người nhà bệnh nhân đã gây áp lực, náo loạn cả bệnh viện, cho rằng các bác sĩ đã chích thuốc khiến nạn nhân có biểu hiện bất thường rồi tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện quận Thủ Đức làm rõ vụ việc. Công an đã lấy lời khai phía đại diện bệnh viện và người nhà bệnh nhân cũng như hồ sơ bệnh án để chuyển cho Công an quận Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

