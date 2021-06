Nữ “chiến sĩ áo trắng” trong khu cách ly ở Thừa Thiên Huế

Nữ bác sĩ Đào Thị Kim Anh là một trong những người tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly T3 (ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) từ những ngày đầu thành lập.

Hơn một năm được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ y tế, điều hành và xử lý các công việc tại khu cách ly T3 đã để lại cho nữ bác sĩ trẻ này nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Việt Nam.

Nữ bác sĩ Kim Anh cùng đồng nghiệp trong tổ y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly T3.

Thời điểm đó, các công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc và sinh sống tại Lào đã trở về với số lượng lớn do đó lực lượng y tế cùng với lực lượng quân đội luôn phải gồng mình, làm việc hết công suất mới có thể kịp để tiếp đón các công dân trở về đảm bảo an ninh, an toàn.

Trò chuyện cùng chúng tôi, bác sĩ Kim Anh cho biết, công dân từ Lào trở về thường được đưa đến cách ly tại khu cách ly T3 vào lúc khuya muộn. Họ phải di chuyển sau một quãng đường dài nên ai cũng mệt mỏi. Vì vậy, chúng tôi phải tiến hành các thủ tục tiếp nhận một cách nhanh nhất song phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn trong công tác phòng dịch.

"Có thời điểm các công dân trở về trải dài cả ngày trời, bữa trưa của chúng tôi thường vào lúc 2 giờ chiều, bữa tối lúc 10 giờ đêm. Một ngày của tổ y tế chúng tôi thường kết thúc vào lúc 1-2 giờ sáng, có những đêm thức trắng" - bác sĩ Kim Anh tâm sự.

Bác sĩ Kim Anh đón tiếp sinh viên Lào tại Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về cách ly.

Làm việc trong một khoảng thời gian dài tại khu cách ly với một trách nhiệm cao cả, cô nữ bác sĩ nhỏ nhắn Đào Thị Kim Anh dường như đã được trải qua mọi cảm xúc vui buồn, những kỉ niệm đáng nhớ.

Bác sĩ Kim Anh kể lại: "Năm 2020 có 2 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại đây thì ở quê nhà bố và mẹ đẻ qua đời. Vì đang trong thời gian cách ly nên những công dân đó không thể về chịu tang bố, mẹ. Nước mắt của họ đã làm cho mọi người ở đây vô vùng thương tâm và đồng cảm. Có lúc họ nổi nóng, có khi lại năn nỉ được về nhà làm tròn chữ hiếu. Nhưng vì dịch bệnh chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian trải lòng, tâm sự và chia sẻ với họ. Cuối cùng họ cũng thấu hiểu và chấp nhận nén lại đau thương để chịu tang bố mẹ ngay tại bàn thờ được lập nên trong khu cách ly. Cảm nhận được tình cảm chân thành, của mọi người ở đây nên tâm trạng họ dần ổn định và yên tâm thực hiện tốt việc cách ly."

Các chiến sĩ công an, bộ đội và nhân viên y tế tại khu cách ly tiếp nhận công dân về cách ly trong những đêm mưa.

Một kỉ niệm khác cũng làm cô nhớ mãi, đó là vào một đêm mưa phùn, đến hơn 3h sáng, công việc của những chiến sĩ tuyến đầu trong khu cách ly mới tạm ổn, ai cũng mệt nhoài. Dưới ánh đèn vàng cao áp, họ cùng cùng chia nhau những miếng bánh nhỏ và cùng động viên nhau mọi chuyện sẽ tốt lên.

"Chưa bao giờ tôi thấy miếng bánh lại ngon như đêm ấy và tình nghĩa quân dân y lại giản dị, ấm áp như đêm ấy. Dịch bệnh vẫn còn khó khăn, em chỉ mong đơn giản là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đêm mưa ấy để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Có như vậy, Việt Nam mới an toàn, Huế mới an toàn" - bác sĩ Kim Anh chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tâm – Khu trưởng khu cách ly T3, cũng như các cán bộ, chiến sĩ, công việc của các đội ngũ y tế vô cùng vất vả, đặc biệt là trong thời điểm tiếp nhận nhiều trường hợp F1, F2 và các công dân từ vùng có dịch trở về. Tổ y tế dưới sự điều hành của bác sĩ Kim Anh đã thực hiện các công việc rất tốt, tuy trong quá trình cách ly công dân có những tình huống bất ngờ nhưng lực lượng của tổ y tế đã bình tĩnh và xử lý rất hiệu quả, các công dân về cách ly đánh giá rất cao.

Hoàng Dũng – Quang Đạo