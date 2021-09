Những ai không được "tiêm trộn" vaccine COVID-19?

Từ tháng 2/2021 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai tiêm nhiều loại vaccine được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như công nghệ vector (do Astra Zeneca sản xuất, hoặc Sputnik V), công nghệ mRNA (do Pfizer, Moderna sản xuất), công nghệ bất hoạt (vaccine do Sinopharm sản xuất).

Bộ Y tế cho biết, trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2.

Cụ thể, nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất.

Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Như vậy, theo hướng dẫn này, vaccine VeroCell của Sinopharm và vaccine Sputnik V vẫn tiếp tục thực hiện việc tiêm mũi 1 và mũi 2 cùng loại cho những người đủ điều kiện.

Riêng vaccine Sputnik V không được tiêm cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, người dân vẫn có nguy cơ mắc bệnh, vì vậy, người dân cần tuân thủ thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

