Nhiều trẻ mắc cúm biến chứng lên não, viêm cơ tim

Ngày 14/12, TS.BS Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa Nội nhiễm thuộc Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết trong 2 tháng qua, đơn vị này ghi nhận tới 820 ca nhập viện vì cúm. Riêng trong tháng 11, con số này lên tới gần 500 ca, tăng 10-20% số bệnh nhân so với trước. Hiện có khoảng 50 bệnh nhân đang điều trị tại khoa là bệnh nhi mắc cúm.

Đáng chú ý, trong số này xuất hiện nhiều bệnh nhi bị biến chứng nặng nề như biến chứng lên não, viêm phổi, viêm cơ tim...



BS Hải cho hay, đây là thời gian giao mùa, do đó, lượng bệnh nhân mắc bệnh cúm thường tăng lên so với thông thường. Chủng cúm hay gặp nhất là cúm A và B, thường có thể tự khỏi sau 3- 5 ngày, tuy nhiên, những trẻ có bệnh mãn tính như hen phế quản, viêm phế quản co thắt, tim mạch thi khi nhiễm cúm có thể làm khởi phát 1 đợt bệnh mới. Trẻ dễ biến chúng sang viêm đường hô hấp cấp, thậm chí tăng nặng hơn như viêm phổi…

Bé H.T.V (9 tuổi, Thái Bình) hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng sức khỏe còn yếu. Trước đó, V nhập viện trong tình trạng sốt cao, xuất hiện cơn co giật. Xét nghiệm cho thấy V nhiễm virus cúm A nhưng đã gây biến chứng lên não.

Trong thời gian đầu điều trị V không ngồi dậy được, nhận thức kém, lơ mơ. Sau vài ngày điều trị tích cực, hiện cậu bé đã hồi phục dần, tuy nhiên vẫn còn mệt mỏi. Đôi lúc, bệnh nhân đã có thể tự đi lại.

TS Hải thăm khám cho bệnh nhi mắc cúm có biến chứng lên não, hiện đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: T.H





TS Hải cho biết, bệnh cúm dễ biến chứng sang viêm đường hô hấp, nhất là ở trẻ em có sức đề kháng kém. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục, nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch…, bệnh có thể diễn biến nặng hơn như viêm phổi, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài biến chứng gây viêm phổi, viêm não, gần đây bắt đầu xuất hiện những ca biến chứng sang viêm cơ tim. Bệnh nhi bị viêm cơ tim sau cúm thường có biểu hiện sốt cao, đau ngực, bụng buồn nôn, nhịp tim nhanh và tử vong đột ngột. Phần lớn trẻ mắc bệnh dưới 3 tuổi, đủ tuổi tiêm vaccine ngừa cúm nhưng hầu hết số trẻ này chưa được gia đình cho đi tiêm. Một số trẻ có biến chứng viêm não sau khi nhiễm cúm khoảng từ ngày thứ 3 đến thứ 10.

Các bác sĩ cho hay những trẻ này thường nhập viện trong tình trạng sốt, viêm đường hô hấp, ho, khò khè, lơ mơ, co giật, xét nghiệm cúm dịch có dương tính. Hiện nay, Trung tâm còn vài bệnh nhân đang đợi kết quả xét nghiệm xem có bị biến chứng viêm não không. Tuy nhiên, những ca bệnh này đều có biểu hiện của viêm não như trẻ phản ứng chậm chạp, sốt cao, lơ mơ, li bì…

TS Hải dự báo, cúm là bệnh đặc trưng của mùa đông xuân, nên số trẻ em mắc bệnh còn có thể tăng trong những ngày tới. Những trẻ có bệnh cảnh nền như rối loạn chuyển hóa, viêm phổi mạn tính kéo dài, tim bẩm sinh... khi có thêm bệnh cúm biểu hiện bệnh nặng lên rất nhiều. Bác sĩ Hải cho hay, nhiều gia đình tìm mua thuốc Tamiflu để điều trị cúm cho con. Tuy nhiên, đây không phải là thuốc bắt buộc dùng điều trị cúm mà chỉ làm giảm sự nhân lên của virus nên sau khi đủ liệu trình vẫn có thể còn virus trong đường hô hấp. Vì vậy, thuốc Tamiflu chỉ dùng cho ca đặc biệt nặng và dùng tại bệnh viện.

T.Nguyên