Người phụ nữ hôn mê do say nắng khi đi chợ

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu do bị say nắng khi đi chợ. Ảnh: BVCC

Ngày 21/6, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp nhận một bệnh nhân từ Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào trong tình trạng hôn mê sâu, không tiếp xúc, sốt cao 42 độ C, nôn nhiều, đại tiểu tiện không tự chủ, rối loạn thân nhiệt. Đặc biệt, bệnh nhân không có người nhà đi cùng và không có giấy tờ tùy thân mang theo.

Sau khi được thăm khám và cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, bệnh nhân được xác định trong tình trạng hôn mê sâu, thở nhanh, rối loạn thân nhiệt khó kiểm soát. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định đặt ống nội khí quản thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, làm các xét nghiệm đánh giá chức năng các cơ quan, chụp CT não.

Nhận thấy có tình trạng suy thận chức năng, CT sọ não ghi nhận tình trạng phù não cấp tính, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân bù nước điện giải, hạ sốt, chườm mát, chống phù não. Với sự nỗ lực của các y, bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

BSCKI Nguyễn Sơn Nam cho biết: "Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi phục: tỉnh táo, được rút ống nội quản. Bênh nhân đã cung cấp thông tin cho chúng tôi liên hệ với người nhà".

Bệnh nhân ổn định sau điều trị. Ảnh: BVCC

Qua tình trạng của bệnh nhân trên, bác sĩ Nam khuyến cáo: Người dân đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ những người có bệnh lý nền, bệnh mạn tính. Cần thực hiện các biện pháp để phòng tránh sốc nhiệt như hạn chế ra ngoài vào lúc nắng nóng cao điểm.

Nếu bắt buộc phải làm việc dưới trời nắng nóng cần chia nhỏ thời gian làm và nghỉ ngơi xen kẽ; khi đi ra đường phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng; uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả; bổ sung đồ uống giàu chất điện giải; bôi kem chống nắng và tăng cường rèn luyện sức khỏe.

Cơ thể con người có cơ chế điều hòa thân nhiệt cân bằng, quanh mức 37 độ C. Nếu cơ thể ở trong thời tiết nắng nóng kéo dài, trên 41 độ C, chức năng của các cơ quan quan trọng như não, tim, phổi, thận và đặc biệt khi nhiệt độ tăng quá cao, các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể sẽ rối loạn nghiêm trọng dẫn đến hôn mê, co giật".

Các đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt là những người lao động ngoài trời nắng nóng với cường độ liên tục. Nếu sốc nhiệt xảy ra với người có bệnh lý mãn tính, người già, trẻ nhỏ thì diễn biến nặng và khả năng phục hồi sẽ khó khăn hơn.

Bác sĩ Nam nhấn mạnh: Khoảng thời gian 1 giờ sau khi bị say nắng, say nóng ở mức độ nặng được gọi là "thời điểm vàng" để cấp cứu, bởi nếu cấp cứu ngay trong khoảng thời gian này thì hiệu quả gần như đạt 100%. Ngược lại, nếu chậm cấp cứu, chậm làm mát cho bệnh nhân trong vòng 3 giờ sau khi bị đột quỵ não do nóng thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao.

Theo VTV