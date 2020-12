Người phụ nữ bị dập nát bàn tay vì máy xay cá cuốn vào

Ngày 14/12, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: "Các bác sĩ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện tiếp tục cấp cứu và phẫu thuật trường hợp bệnh nhân bị máy xay cá cuốn dập nát bàn tay phải. Đây là trường hợp tai nạn thứ hai với máy xay trong vòng 3 tuần được cấp cứu tại bệnh viện".

Nữ bệnh nhân là chị Nguyễn Trọng P. T (sinh năm 1988, tại Bạc Liêu) được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu vào trưa 10/12 trong tình trạng đau nhức dữ dội do bàn tay phải bị cuốn vào máy xay cá, các ngón bị nghiền nát, dính chặt bàn tay phải vào khay inox không lấy ra được.

Bệnh nhân P.T. nhập viện trong tình trạng bàn tay còn mắc kẹt trong máy xay cá









Gia đình cho biết, bệnh nhân làm nghề bán chả cá, trong lúc xay cá bán không may tay bị trượt vào khay cuốn. Ngay lập tức, người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh việ Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám xác định bênh nhân có tổn thương phức tạp dập nát các ngón I, II, III, IV, V và các xương ngón tay phải còn kẹt trong máy xay cá. Bệnh nhân được nhanh chóng xử lý cấp cứu, cùng lúc thực hiện các xét nghiệm và chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ cẩn trọng tháo rời từng bộ phận chiếc máy xay, gỡ bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy để tiến hành cắt lọc mô dập nát.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân P.T ổn định.

Bàn tay phải có vết thương dập nát nghiêm trọng các ngón I, II, III, IV; vết thương phức tạp, các bộ phận gân cơ xương và mạch máu ngón tay bị tổn thương nặng nề không thể phục hồi nên các bác sĩ quyết định tháo ngón I, II, III, IV để làm mỏm cụt tới khớp bàn ngón, cố định và bảo tồn được ngón V và các xương bàn tay phải. Ca phẫu thuật diễn ra trong 80 phút.

Ngày 14/12 bệnh nhân ổn định, bác sĩ kiểm tra vết thương khô tốt, ngón V hồng hào. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình.

BS Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện cho biết đa số các trường hợp tai nạn do máy xay thịt, cá… đều không cứu được toàn vẹn bàn tay do tổn thương phức tạp vì bị nghiền dập nát. Do đó, người dân cần chú ý cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Nếu không may gặp tai nạn không nên cố gắng kéo tay ra mà phải nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được bác sĩ cấp cứu và xử trí kịp thời.

Theo Dân trí