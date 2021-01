Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì thời tiết lạnh giá và khuyến cáo của bác sỹ

Theo thống kê của khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) mỗi ngày, khoa Nhi tiếp nhận từ 130 -150 bệnh nhi, cao điểm đến 170 trường hợp điều trị nội trú trong khi khoa chỉ có 120 giường bệnh. Tại khoa Nhi của bệnh viện này, số lượng bệnh nhi nhập viện do bệnh về đường hô hấp, sốt tăng gấp đôi, gấp 3 so ngày thường khiến khoa này gần như quá tải. So cùng kỳ năm ngoái, số lượng bệnh nhi tăng 1,5 lần, bệnh viện phải tăng cường thêm giường bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú.

Thời tiết lạnh giá trẻ em nhập viện tăng.





Các bệnh nhi nhập viện chủ yếu là các bé mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy do thời tiết khắc nghiệt. Số bệnh nhi nhỏ tuổi chiếm tỷ lệ rất đông và rất nhiều cháu bị sốt cao không dứt, viêm họng, sốt virus, tiêu chảy.

Lo lắng về sức khỏe của cháu mình, bà Mai Thị Hảo, ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: "Cháu tôi năm nay 2 tuổi, mấy ngày hôm nay nó bị sốt cao, mê man, đêm không ngủ mà quấy khóc. Gia đình đã mặc nhiều quần áo ấm cho cháu, nhưng do sức khỏe cháu yếu cộng với thời tiết rét đậm như thế này nên cháu bị ốm nặng và phải nhập viện".

"Thời tiết rét đậm, rét hại nên không chỉ cháu tôi mà còn rất nhiều cháu nhỏ phải nhập viện. Vì bệnh nhân quá đông, không đủ giường bệnh nên cháu tôi phải nằm ghép với một cháu khác", bà Hảo cho biết.

Các bác sĩ khoa Nhi tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới khuyến cáo, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý chuyện mặc ấm cho trẻ vì nếu mặc quá nhiều áo, trẻ bị toát mồ hôi có thể ngấm lại vào cơ thể gây cảm lạnh, số cao.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới cho biết, trời chuyển lạnh đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho 2 nhóm bệnh hô hấp và bệnh virus phát triển. Bệnh nhân nhập viện thời điểm này chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

"Thời tiết lạnh khiến trẻ rất dễ bị bệnh. Cha mẹ nên giữ ấm, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho trẻ. Trẻ em cần được tiêm đầy đủ các loại vắc xin theo khuyến cáo của Bộ y tế, những loại vắc xin này giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, hạn chế ốm đau, tăng cường sức đề kháng cho trẻ", Bác sĩ Hân cho biết.

Ngoài trẻ em thì người già cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết thay đổi. Thời tiết trở lạnh khiến nhiều người lớn tuổi có tỉ lệ mắc các bệnh về xương khớp, tim mạch, huyết áp… cao hơn.

Chia sẻ về lý do nằm viện, Ông Lại Tấn Giáo, ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới cho biết: "Tôi năm nay đã lớn tuổi, có tiền sử về bệnh hô hấp, tim mạch và huyết áp cao. Thời tết lạnh khiến sức khỏe tôi bị ảnh hưởng. Thời gian này tôi thường xuyên bị ho, khó thở, dù đã điều trị thuốc đông y dài ngày nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên phải nhập viện điều trị".

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần tránh bị sốc nhiệt trong mùa đông (không đi tập thể dục sớm quá hoặc muộn quá), tránh vận động quá mạnh với cường độ cao, cần giữa ấm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và có chế độ vận động hợp lý.

Bác sĩ Diệp Văn Quang, Phó trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cũng khuyến đến mọi người cần giữ ấm cơ thể nhất là vùng cổ, tay, chân, hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh. Bên cạnh đó, người bệnh không nên tự ý điều trị bệnh tại nhà mà cần đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

