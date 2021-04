Người đàn ông suýt trả giá đắt vì xương cá đâm thủng ruột non

Sáng 4-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết vừa tiếp nhận trường hợp mắc xương cá phải phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân là ông T.V.U (SN 1973; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ruột non của bệnh nhân bị tổn thương do xương cá đâm thủng

Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ bụng ngoại khoa. Sau khi hội chẩn cùng các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa, bệnh nhân được cho chụp MSCT bụng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thủng ruột non vị trí bụng dưới lệch trái do dị vật cản quang kích thước # 2 x 28 mm, nghi xương cá.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng của bệnh nhân U. có dị vật xương cá đâm thủng ruột non, viêm túi thừa ruột non nên đưa ra hướng xử trí là lấy xương cá, khâu lỗ thủng ruột non, cắt túi thừa ruột non. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân dần hồi phục và đã xuất viện.

Theo BS.CKI Lê Chí Điền - Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân - dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến, thường là hóc đồ ăn, hóc xương cá hoặc mắc phải các loại dị vật khác như tăm, tre, đinh… vào đường tiêu hóa trên, thường là thực quản.

Mắc dị vật đường tiêu hóa rất nguy hiểm và đòi hỏi phải được xử lý ngay nếu không sẽ để lại một số biến chứng nặng nề như chảy máu, tạo ổ áp-xe, thủng trung thất hoặc đâm vào và làm tổn thương những động mạch có kích thước lớn xung quanh thực quản. Khi gặp phải các trường hợp nêu trên, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Người lao động