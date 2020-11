Người đàn ông bị gấu rừng tấn công đã tỉnh

Sáng 23/11, trao đổi với Tiền phong, bác sĩ Nguyễn Tấn An – Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Hồ Văn Hội (trú làng Long Héc thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) – người bị gấu rừng tấn công hiện đang có tiến triển tốt. Bệnh nhân Hội sáng nay đã tỉnh, có thể nhận biết, nói chuyện được ít câu. Qua phẫu thuật và điều trị bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên có nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, mắt do vậy vẫn đang được tiếp tục theo dõi điều trị.

Bệnh nhân bị gấu rừng tấn công hiện đã tỉnh. Ảnh H. Văn





"Nặng nhất là gò má gãy, tổn thương mắt. Đồng thời chúng tôi cũng đang theo dõi về tình trạng xuất huyết não. Rất may vết thương vùng cổ chỉ ngoài da nên không nguy hiểm”, bác sĩ An thông tin.

Trước đó, như Tiền phong thông tin, sáng 19/11, khi lên thăm vườn sâm Ngọc Linh của gia đình, ông Hồ Văn Hội bất ngời bị một con gấu rừng tấn công.

Sau khi cố gắng gọi điện thoại báo với trạm trưởng Y tế, ông Hội bất tỉnh với nhiều vết thương trên đầu, cổ và mặt.

Lực lượng chức năng và người dân đã khiêng bộ hơn 5 tiếng đồng hồ để đưa nạn nhân từ khu vực vườn sâm về Trạm Y tế xã. Sau 2 lần chuyển viện bệnh nhân được phẩu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

