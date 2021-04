"Nghi phạm" khiến nhiều học sinh trường tiểu học Newton và Trường Pascal nhập viện

Tối 16/4, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về kết quả điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal và Trường Tiểu học Isaac Newton (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sự cố an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Isaac Newton khiến 15 học sinh nghỉ học với lý do đau bụng, nôn và đi ngoài; trong đó có 3 học sinh phải nhập viện theo dõi nhiễm khuẩn đường ruột nghi ngờ nguyên nhân do bánh pizza nhân xúc xích tại bữa phụ chiều 15/4.

Qua hồ sơ pháp lý, Công ty TNHH Thương mại & sản xuất bánh ngọt Gia Bảo - đơn vị cung cấp bánh pizza cho Trường Tiểu học Isaac Newton - không có phiếu kiểm nghiệm theo quy định đối với sản phẩm bánh Pizza nhân xúc xích và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất bánh pizza nhân xúc xích.

Còn sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal khiến 8 học sinh đang phải theo dõi nhiễm khuẩn đường ruột, trong đó có 3 học sinh đang nằm viện nghi ngờ nguyên nhân do món cá filebasa chiên bơ tại bữa trưa ngày 15/4.

Hiện, cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm tại bữa ăn trưa bán trú và bữa phụ chiều ngày 15/4 của hai trường gửi đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân của sự cố.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm tập trung xử lý sự cố an toàn thực phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý các vi phạm (nếu có).



T.Nguyên