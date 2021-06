Nghệ An cách ly khu vực trụ sở Công an huyện Đô Lương vì có ca mắc COVID-19

Ngày 23/6, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An họp khẩn với lãnh đạo UBND huyện Đô Lương khi địa bàn này xuất hiện ca mắc COVID-19.

Liên quan đến ca bệnh này, cơ quan chức năng huyện Đô Lương đã truy vết được 138 F1 và cách ly ngay. Đồng thời khoanh vùng, khử khuẩn những địa điểm bệnh nhận đã đến.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An họp khẩn với lãnh đạo UBND huyện Đô Lương khi địa bàn này xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị huyện cần đưa ra các phương án cụ thể để chủ động trong công tác phòng chống dịch thời gian tới. Tinh thần chỉ đạo phải quyết liệt, nhanh mạnh, kịp thời để khống chế dịch nhanh.

"Điều tra rộng, khoanh vùng, cách ly phù hợp, phương châm "thừa hơn thiếu sót". Tiếp tục phân nhóm nguy cơ cao để có phương án ứng phó cụ thể. Ưu tiên lấy mẫu, xét nghiệm ngay những đối tượng có nguy cơ cao. Đồng thời yêu cầu những đối tượng liên quan đến bệnh nhân, "ở đâu thì ở yên đó". Tiếp tục khai thác, điều tra truy vết kỹ hơn những đối tượng có nguy cơ cao để khoanh vùng, tránh nguy cơ lây lan ra diện rộng" – ông Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh.

Ngoài ra, giám sát quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà và khu cách ly tập trung tránh lây chéo. Thông báo ngay cho các địa phương có liên quan đến bệnh nhân của huyện. Chuyển sớm bệnh nhân vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh để điều trị.

Giám đốc Sở Y tế đồng ý đề xuất cách ly khu vực Công an huyện Đô Lương bắt đầu từ 12h trưa 23/6, giao cho UBND huyện có thông báo tạm dừng các phòng khám đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn để đảm bảo phòng chống dịch bệnh; giao CDC Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An cùng phối hợp giúp huyện phòng chống dịch.

V. Đồng