Ngày đầu năm mới 2021, phát hiện 9 ca mắc mới COVID-19

Bộ Y tế vừa thông tin về 9 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, phát hiện tại tỉnh Khánh Hoà (03) và Bình Dương (05), Long An (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 1466 (BN1466): nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 1467 (BN1467): nam, 38, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1468 (BN1468): nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

BN1466-1468 từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062 ngày 25/12/2020, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/12/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 09 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH 1469 (BN1469): nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1470 (BN1470): nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 1471 (BN1471): nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 1472 (BN1472): nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1473 (BN1473): nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

BN1469-1473 từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH 1474 (BN1474): nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29/12/2020, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu ngày 30/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 1.474 bệnh nhân COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 31 Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.325 ca; 35 ca bệnh tử vong, 4 người tử vong sau khi âm tính SARS-CoV-2 từ 3-4 lần.

Hiện có hơn 17.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong số các ca đang điều trị có 28 người đã chuyển âm tính ít nhất một lần với SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, vừa ký văn bản gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắk và Gia Lai về việc quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh.



Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ tổ chức 5 đoàn thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia (người thân), công dân Việt Nam nhập cảnh tại các địa phương nói trên. Thời gian kiểm tra, làm việc từ ngày 4 -22/1/2021.

Các Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 4 thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Trương Quốc Cường, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn.

