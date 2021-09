Nam thanh niên bị ống sắt dài 50 cm đâm xuyên vùng bẹn

Chiều tối 10/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị này đã phẫu thuật cấp cứu thành công nam thanh niên tên N.T.T (19 tuổi, ngụ Thạnh Hóa, Long An) trong tình trạng bị một ống sắt đường kính khoảng 10cm, dài 50cm đâm xuyên vùng bẹn đùi trái từ trước ra sau mông.



Ống sắt xuyên bẹn đùi trái. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 9/9, bệnh nhân đi xe gắn máy tông vào lan can cầu, sau tai nạn bị ống sắt lớn đâm xuyên vùng bẹn đùi trái và bị treo lên thành cầu. Người dân kịp thời dùng máy cưa sắt để cắt ngắn ống sắt và giải cứu được nạn nhân ra khỏi thành cầu, sau đó đưa đến Bệnh viện Long An cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bệnh nhân N.T.T nhập viện trong tình trạng đau đớn, vết thương đang băng cầm máu, còn 1 ống sắt đường kính khoảng 10cm dài 50cm đâm xuyên vùng bẹn trái, chấn thương phần mềm vùng đùi phải. Bệnh nhân được xét nghiệm khẩn cấp, chụp X-quang, chụp mạch máu.



Kết quả hình ảnh học, dị vật vùng bẹn làm vỡ nát chỏm xương đùi, gãy vách sau ổ cối khung chậu bên trái. Tổn thương mạch máu vùng bẹn trái và dập mạch máu vùng đùi phải. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp gồm Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Khoa Cấp cứu, Khoa Phẫu thuật mạch máu và mổ cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân .



ThS.BS Trần Bình Dương – Phó khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vị trí ống sắt đâm xuyên vùng bẹn nên tiên lượng sẽ có nhiều thương tổn nguy hiểm khi phẫu thuật rút ống sắt ra. Do đó, bác sĩ phải nhanh chóng đưa ra "chiến lược" hợp lý cho cuộc mổ nhằm đảm bảo kiểm soát tốt các mạch máu và thần kinh quan trọng xung quanh.



Bác sĩ Bình Dương tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật cho bệnh nhân, ống sắt đã được rút ra an toàn. May mắn ống sắt xuyên qua khớp háng bên trái có chảy máu rất nhiều nhưng không làm đứt các mạch máu và thần kinh quan trọng.

Tuy nhiên, ống sắt làm gãy xương vùng xương chậu-ổ cối và vỡ toàn bộ chỏm xương đùi. Kíp mổ nhanh chóng cầm máu, cắt bỏ cơ dập nát, sắp lại kết hợp xương vùng xương chậu-ổ cối và cố định xương đùi trái.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã qua nguy kịch, đang được theo dõi sát tưới máu 2 chân cũng như hồi sức sau mổ tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình. Vỡ chỏm xương đùi sẽ được phẫu thuật tiếp theo khi sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn và chọn lựa phương án hợp lý tốt nhất cho bệnh nhân.

Đây là tai nạn nguy hiểm, may mắn là bệnh nhân được sơ cứu tại chỗ hợp lý (cắt và giữ nguyên ống sắt xuyên khớp háng, cố định tạm) và được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

K.Vân