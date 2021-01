Miền Bắc sắp có thêm rét đậm, rét hại tăng cường, Bộ Y tế lưu ý gì về cách phòng bệnh?

Bộ Y tế vừa có Công điện số 38/CĐ-BYT về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.



Theo đó, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh được tăng cường liên tục tại các tỉnh Bắc và Trung bộ đã xảy ra những đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, ở vùng núi cao đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già, trẻ em.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, rét đậm, rét hại còn tiếp tục kéo dài và có thể còn có thêm những đợt rét đậm, rét hại tăng cường tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Các cơ sở y tế tăng cường các thiết bị sưởi ấm cho bệnh nhân (Ảnh minh họa)

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ cần tham mưu cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống rét; phối hợp với các cấp, ngành địa phương tuyên truyền cảnh báo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, chống rét.

Cụ thể, cảnh báo để nhân dân biết, cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, bỏng lửa, điện giật do sưởi ấm bằng điện và nhiễm độc khí than đốt do sưởi ấm bằng bếp than, củi trong nhà kín. Cùng với đó, khuyến cáo người dân che chắn nhà cửa, giữ ấm cơ thể, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nước uống; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; không ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn, để lâu ngày.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế cần có hướng dẫn cho người dân, trong đó đối với trẻ em cần giữ ấm chân, tay, ngực, cổ, còn người già cần tránh thay đổi đột ngột vị trí tránh bị nhiễm lạnh, phòng chống đột quỵ. Khi trẻ có các triệu chứng ho kéo dài từ 3-5 ngày, kèm theo các triệu chứng sốt, đau ngực, khó thở cần đi khám để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Với các bệnh trẻ hay mắc phải như sổ mũi thì có thể rửa mũi bằng nước muối sinh lý ấm, hoặc pha nước muối ấm để súc họng giúp thông thoáng đường hô hấp trên, tránh viêm mũi, họng và đường hô hấp trên; đồng thời tiêm phòng đầy đủ để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Khi thấy có những biểu hiện bất thường như nói ngọng, tê bì hoặc liệt nửa người, nhìn không rõ, đau đầu dữ dội, hen xuyễn; ho, sốt cao, khó thở... cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra biến chứng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế cần bảo đảm cơ số thuốc điều trị và dự phòng cho người dân; bảo đảm tốt chế độ trực; tăng cường kiểm soát đối với các bệnh huyết áp, tim mạch, hô hấp…, đặc biệt ở người già và trẻ em. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động bảo đảm các điều kiện phòng, chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Nơi chờ khám, các buồng khám bệnh, buồng điều trị cho người bệnh phải kín gió, có đủ chăn đệm và phương tiện chống rét.

T.Nguyên