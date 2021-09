Mắc Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 40 ngày, cả gia đình F0 ở Sài Gòn đã vượt qua như thế nào?

Mắc Covid-19 không rõ nguồn lây sau 40 ngày tiêm đủ 2 mũi vaccine

Chị Dung và chồng đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19, mũi thứ 2 vào ngày 28/7. Cả gia đình ở nhà suốt gần 2 tháng, không tiếp xúc bất kỳ ai. Đủ loại thức ăn, nhu yếu phẩm được gửi từ quê vào TP.HCM. Các đồ dùng khác trước khi được đưa vào nhà, đều phải qua 3 vòng khử khuẩn, ướt đẫm cồn và để chờ ở ngoài 2, 3 tiếng.

Gia đình phòng dịch kỹ đến mức mọi người hay đùa là "thuộc dạng sợ virus", nên chị không bao giờ hình dung bản thân có thể mắc Covid-19 cho đến khi xuất hiện triệu chứng đau họng, khan tiếng và sốt.

Chị nghĩ bị cảm thông thường, những ngày sau vẫn làm việc online, họp hành và "cãi cọ" với đồng nghiệp đầy hào hứng. Đến một ngày, chị bị tắt tiếng và cổ họng như muốn sưng lên. Test nhanh 3 lần đều âm tính, chị chắc nịch chỉ bị viêm họng.

Sau 6 ngày sốt và đau họng khủng khiếp, hôm 3/9 chị Dung phát hiện mắt bị đỏ. Đọc bài báo viết "triệu chứng đỏ mắt khi nhiễm Covid-19", một lần nữa chị đi lấy bộ test nhanh ở tủ thuốc gia đình. Như mọi lần, cả nhà xúm lại quanh bộ test nhanh, chờ đợi chiếc vạch màu đỏ dần xuất hiện. Nhưng rồi, không phải 1 vạch như mọi khi, mà là... 2 vạch.

"Mình rất bất ngờ vì mọi triệu chứng đã hết, chỉ còn biểu hiện đỏ mắt. Mình nghĩ test... cho vui, ai dè dương tính luôn", chị nhớ lại.

Ngay lập tức, "đám đông" 4 thành viên giải tán và cách ly, bắt đầu khử khuẩn toàn bộ nhà cửa bằng cồn. 3 người còn lại test nhanh âm tính, nhưng chị Dung xác định nếu chị đã nhiễm thì có thể cả nhà cũng nhiễm.

Vì đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 nên các triệu chứng sẽ nhẹ hơn, chị quyết định tự điều trị tại nhà, vừa thoải mái về chỗ ăn, ngủ, vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giúp sớm khỏi bệnh.



4 thành viên trong gia đình chị Phạm Mỹ Dung đều lần lượt mắc Covid-19

Đầu tiên, chị khai báo với cơ quan y tế phường để được ghi nhận thông tin. Theo chị việc này rất quan trọng, vì dữ liệu được lưu trữ sẽ giúp các F0 sau khi khỏi bệnh được cấp giấy chứng nhận và giấy đi đường thuận tiện.



Tiếp đó, chị kết nối với Trạm y tế lưu động chốt ở địa bàn, được bác sĩ tư vấn và cấp túi thuốc F0.

Chị cũng thông báo với nhóm cư dân chung cư nơi gia đình sinh sống. Ban Quản lý, bảo vệ tòa nhà và hàng xóm đều giúp đỡ nhiệt tình. Họ giao đồ ăn, thuốc men, còn mua sả, gừng, chanh để gia đình cùng xông.

Chị tiếp tục liên hệ bác sĩ quen, được hỗ trợ và hướng dẫn cách tự điều trị Covid-19 tại nhà. Chị cũng không quên gọi điện cho người thân, báo cho một đồng nghiệp để bàn giao công việc và một số người bạn để trò chuyện bất cứ lúc nào.

Sau cùng, chị đưa máy đo huyết áp, đo nhiệt độ và đo chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại biên), ấm đun nước sôi, thuốc men, vitamin C vào phòng cách ly riêng, sẵn sàng bước vào "trận chiến".

Túi thuốc F0 được Trạm y tế lưu động cấp kịp thời và đầy đủ cho gia đình chị Dung. Bác sĩ luôn gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Các loại máy đo nhiệt độ, huyết áp và chỉ số SpO2 gia đình tự trang bị

"Gia đình F0" cùng nhau trải qua 14 ngày yêu thương

Dù đã tiêm vaccine Covid-19, nhưng chị Dung cũng trải qua nhiều triệu chứng thông thường của bệnh, như sốt cao, đau họng, nghẹt mũi và khó thở. Trong đó, khó thở là cảm giác kinh khủng nhất, mỗi lần hít thở chỉ được 1/3 phần oxy vào cơ thể.

Chị bắt đầu tập thở, nằm sấp hoặc bằng cách nào đó để bản thân cảm thấy dễ chịu nhất, hít thở được tốt nhất. Chị thường xuyên đo chỉ số SpO2, luôn giữ bình tĩnh và điều chỉnh tinh thần theo hướng thoải mái nhất.

Do mất mùi vị, nên húp nước mắm hay uống nước cam, sẽ đều như uống nước lọc, ăn loại trái cây gì cũng giống nhau, nên chị cố gắng nhìn vào màu sắc để vui vẻ nuốt vào. "Màu sắc sẽ đánh lạc hướng cảm giác mất mùi vị để ăn uống tốt hơn". Chị uống nhiều nước, càng nhiều càng tốt, bổ sung cả nước ép trái cây.

Chị ở một mình trong phòng, vẫn luôn giữ lạc quan và chia sẻ. Mọi giao tiếp với bên ngoài đều qua video call. Mấy ngày đầu, cả nhà kết nối qua Zalo. Nhiều thời điểm trong ngày, "ông xã" và "bọn trẻ" gọi chị, không khí luôn rất vui vẻ và nhiều yêu thương. Con trai còn viết "hôn mẹ" rồi gửi tờ giấy qua khe cửa khiến chị rất xúc động.

"Chia sẻ là điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ có một vài người bạn luôn nhắn tin mỗi sáng sớm hay lúc đêm khuya, dặn dò, gửi mưa, gửi nắng, gửi hoa, gửi cà phê, gửi nhạc. Họ sẽ theo dõi và đồng hành với mọi triệu chứng của bạn từ sốt, khó thở, đến lúc bạn khỏe lại", chị Dung tâm sự, chính việc sẻ chia đó đã giúp bản thân chị tốt hơn mỗi ngày, là động lực cố gắng chiến đấu với virus.

Đến ngày thứ 3 và thứ 5 của bệnh, lần lượt 3 thành viên còn lại trong gia đình đều test nhanh dương tính. Cả nhà dỡ bỏ cách ly phòng và bắt đầu sống chung.

Bé Kiệt, 10 tuổi, biểu hiện khàn giọng và đỏ mắt, nhưng may mắn chỉ sốt nhẹ. Đêm đầu tiên, chị dùng khăn ấm lau cho con, hạ sốt nhanh chóng nên không phải uống thuốc. Bé chỉ ăn và… ăn, được dịp vòi vĩnh ba và anh hai đủ món.

"Chồng mình phục vụ F0 này siêu mệt vì... chỉ đòi ăn", chị cười nói.

Người chồng và con trai cả nhiễm bệnh không có triệu chứng, chỉ sốt 1 ngày, uống thuốc và nhiều nước, bổ sung vitamin C, nước ép rồi nhanh chóng khỏe lại.

Những bữa ăn nhiều "màu sắc" giúp cả gia đình đảm bảo đủ dinh dưỡng để vượt qua dịch bệnh

Cả nhà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau uống thuốc, cùng nhau xông sả, gừng, chanh, cùng nhau xem phim. Mọi thứ đã đến rất bất ngờ và trôi qua cùng nhiều lo lắng, nhưng hơn cả là nhiều yêu thương. Sau 14 ngày, "gia đình F0" đều âm tính với SARS-CoV-2, "thẻ xanh" xịn nhất chính là kháng thể miễn dịch của 4 thành viên.

Sau khi cùng chồng và hai con trải qua những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời, chị Dung nhận ra giá trị cuộc sống chính là sự sẻ chia, yêu thương và cố gắng. Các bác sĩ luôn tận tình, "ông xã" từ một người không biết nấu ăn, đã trở thành "Master Chef" của gia đình, chế biến được rất nhiều món ngon. Đó là điều nếu không mắc bệnh, chắc chắn chị sẽ không "khai phá" được.

Gia đình, hàng xóm, bạn bè và người thân, đồng nghiệp trao gửi nhiều yêu thương. Cả nhà chấp nhận sống chung với Covid-19 và đón nhận nhiều điều bất ngờ, hai cậu con trai học được cách quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Dù mắc bệnh nhưng con trai chị Dung vẫn chăm chỉ học online

Chị Dung khuyên mọi người xác định tư tưởng giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, bằng cách nào đó, Covid-19 có thể xuất hiện trong nhà mình, nên cần nhanh chóng tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nếu không may nhiễm bệnh thì mọi chuyện đỡ áp lực hơn, chấp nhận và chiến đấu bằng tinh thần lạc quan nhất.

"May mắn nhất là 2 vợ chồng đã tiêm vaccine nên triệu chứng nhẹ hơn so với thực tế những gì virus SARS-CoV-2 gây ra. Hai con mình cũng đã được miễn dịch tự nhiên, theo cách suy nghĩ này cũng nhẹ nhàng và may mắn", chị nói.

Theo chị, tinh thần là liều thuốc cực kỳ quan trọng, có được điều này, mọi chuyện sẽ ổn cả. Ngoài ra, mỗi gia đình nên trang bị sẵn máy đo huyết áp, đo chỉ số SpO2 và đo nhiệt độ. Đây là bộ 3 công cụ đắc lực để cách ly và điều trị tại nhà, là thứ không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình thời dịch bệnh cũng như lúc bình thường.

"Sau tất cả, chúng mình đang lên kế hoạch để 'vi vu' cùng nhau sau khi hết giãn cách. Chúng mình nhớ Đà Lạt rất nhiều, tháng 10 và 11 đang là thời điểm rất đẹp. Nhanh thôi, dịch bệnh sẽ kết thúc, cả nhà sẽ phóng xe lên Đà Lạt", chị cười.

