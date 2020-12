Lỡ tay bẻ gãy "cậu nhỏ" vì khó chịu vào buổi sáng

Khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) vừa tiếp nhận một bệnh nhân (40 tuổi) đến viện trong tình trạng "cậu nhỏ" sưng nề, bầm tím và đau tức nhiều.

Theo lời bệnh nhân, trước đó, khi tỉnh giấc người đàn ông thấy "cậu nhỏ" trong trạng thái "giương cờ" nên đã dùng tay bẻ cong xuống với hy vọng sẽ làm cậu nhỏ xìu đi, bớt khó chịu. Tuy nhiên, ngay sau đó bệnh nhân nghe thấy một tiếng "khục" kèm theo cảm giác đau nhói. "Cậu nhỏ" mềm nhanh chóng nhưng không lâu bắt đầu sưng nề và bầm tím lan rộng.

Các bác sĩ nam học phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân- Ảnh: Lê Nguyên

Dù có chút hoang mang, lo lắng nhưng do ngại nên nam bệnh nhân vẫn chần chừ không đi viện ngay. Sau một ngày thấy dương vật tím ngắt, sưng nề nhiều hơn và cảm giác đau tức tăng dần, bệnh nhân mới đến bệnh viện khám.

Tại Khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện ĐH Y Hà Nội) sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ vật hang và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khâu lại cân trắng vật hang.

Theo Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), dương vật có khả năng cương là nhờ hai vật hang có khả năng bơm đầy máu và duy trì áp lực đó khi có kích thích. Với một số chấn thương dương vật khi sinh hoạt tình dục hoặc bẻ cong dương vật khi đang cương sẽ làm tăng áp lực đột ngột và làm rách lớp áo của vật hang. Khi đó máu ở bên trong vật hang sẽ chảy ra ngoài gây tụ máu và ngấm vào tổ chức xung quanh làm cho cậu nhỏ "tím ngắt" như quả cà tím và cong vẹo về bên bị gãy.

Bẻ dương vật có thể gây tổn thương nặng nề dương vật - Ảnh minh hoạ

Giới chuyên môn cũng lưu ý tình trạng vỡ vật hang (gãy dương vật) do nhiều nguyên nhân gây nên. Có thể do tư thế khi sinh hoạt tình dục bất thường, cưỡng dâm, quan hệ qua đường hậu môn hoặc do bẻ dương vật... Vỡ vật hang là một cấp cứu ngoại khoa, nếu không điều trị cũng có thể tự khỏi, tuy nhiên ngay chỗ gãy xuất hiện tình trạng xơ hóa gây cong vẹo, biến dạng dương vật, cương đau, cong dương vật và rối loạn cương dương.

Vì vậy, các bác sĩ cảnh báo việc bẻ dương vật hay việc "tập thể dục" cho "cậu nhỏ" bằng cách bẻ nhẹ vài lần giống như bẻ… ngón tay là một thói quen rất xấu có thể gây tổn thương nặng nề dương vật và để lại những hậu quả nghiêm trọng tới đời sống tình dục về sau này. Trong khi đó nếu đến bệnh viện sớm phẫu thuật điều trị vỡ vật hang thường được tiến hành trong khoảng 30-60 phút và có thể xuất viện sau 1 ngày nằm viện.

Lý giải thêm về hiện tượng "chào cờ" buổi sáng của quý ông, nhiều bác sĩ cho rằng điều này không có gì phải ngại ngùng bởi đây là một dấu hiệu tốt cho sức khoẻ. Nếu luôn có sự cương cứng trong khi ngủ chứng tỏ rằng lưu thông máu trong cơ thể đủ khỏe mạnh cho sự lưu dẫn máu tới dương vật tốt. Tuy nhiên, với những người không có hiện tượng cương cứng vào mỗi buổi sáng cũng không nên quá lo lắng bởi vì hiện tượng này xảy ra rải rác từ đêm tới sáng, có thể trước đó đã xảy ra trong đêm.

Ngoài ra, giới chuyên môn cũng khuyến cáo nếu quý ông không thấy có sự cương cứng vào buổi sáng thức dậy trong suốt vài tháng nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Bởi có thể đó là dấu hiệu của sự trầm cảm, căng thẳng mãn tính hoặc vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe như các triệu chứng của bệnh tim hoặc là dấu hiệu đầu tiên của sự suy giảm hormone nam giới testosterone. Đàn ông càng lớn tuổi sẽ càng có nhiều nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến rối loạn cương dương. Triệu chứng này cũng khiến cho tình trạng cương cứng buổi sáng hiếm khi xuất hiện hơn.

Theo NLĐ