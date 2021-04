Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật thành công thay khớp gối nhân tạo cho người mắc lao khớp

Sáng 12/4, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật thành công thay khớp gối nhân tạo cho người bệnh bị mắc lao khớp gối. Đây là trường hợp người bệnh bị lao khớp gối đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo.

Theo đó, bà H.T.Th (59 tuổi, xã Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên) đã có 17 năm "chung sống" với bệnh viêm khớp dạng thấp, mỗi năm đều đặn 3-4 lần phải đến bệnh viện khám và lấy thuốc điều trị uống hàng ngày, bệnh có cải thiện tốt, bà đi lại và sinh hoạt cá nhân được.

Khoảng 6 tháng trước, bà Th xuất hiện đau khớp gối bên trái nhưng chủ quan nghĩ là do bệnh viêm khớp dạng thấp mạn tính kèm theo cơn đau chưa dữ dội nên đã không đi khám kỹ.

Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng dần, khớp gối bên trái của bệnh nhân ngày càng sưng to, đau nhiều, không đi lại được, khớp gối vỡ rò mủ, bà mới đến Bệnh viện Bạch Mai rồi được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được làm xét nghiệm dịch khớp gối phát hiện dương tính với vi khuẩn lao. Ngay lập tức, người bệnh được điều trị thuốc lao đa hóa trị liệu, chụp cắt lớp vi tính thấy khớp gối bị phá hủy, có nhiều mủ.

Bà Th là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam bị lao khớp được phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo thành công. Ảnh: BVCC

Với trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định thực hiện phẫu thuật làm sạch khớp gối, song song với điều trị đa hóa trị liệu. Sau thời gian điều trị, thấy tình trạng viêm của bệnh nhân giảm nhiều, chụp phim đánh giá không còn áp xe khớp gối nữa, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp quyết định phải tiến hành phẫu thuật thay khớp gối nhằm giúp cho người bệnh có cơ hội trở lại sinh hoạt bình thường.

Ca phẫu thuật kéo dài 135 phút được thực hiện trong môi trường vô khuẩn tuyệt đối với độ chính xác cao. Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, sau 2 ngày được tập phục hồi chức năng ngay, người bệnh có thể gấp duỗi khớp gối trong phạm vi nhất định, so với trước mổ khớp gối bị cứng, hầu như không gấp duỗi được.

Sau hơn 1 tuần, người bệnh đã có thể bước đi những bước đầu tiên mà không cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ, không cần người dìu dắt.

Sau ca phẫu thuật, bà Th phấn khởi chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Ngay từ ban đầu tôi cũng xác định rằng nếu không đi được nữa thì cũng đành phải chịu nhưng khi mổ xong đi được, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

TS.BS Nguyễn Khắc Tráng – Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết: Phẫu thuật thay khớp gối bằng khớp nhân tạo là một phương pháp tiên tiến giúp bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn chức năng vận động của khớp. Chỉ định thay khớp gối nhân tạo đa số do thoái hóa khớp, ngoài ra còn chỉ định trong trường hợp chấn thương làm hỏng khớp, các bệnh lý viêm khớp – màng hoạt dịch làm hỏng sụn khớp.

Đối với lao khớp gối, cho đến nay quan điểm một số nước trên thế giới cũng như một số bệnh viện ở nước ta là không thay khớp. Có một số lý do, thứ nhất việc phẫu thuật thay khớp do lao là rất khó khăn do vi khuẩn lao phá hủy xương nhiều, không như trong bệnh lý thoái hóa chủ yếu tổn thương vùng sụn ở bề mặt, phần xương phía dưới còn khá nguyên vẹn nên việc thay khớp dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, lao là bệnh lý nhiễm trùng nên một số quan điểm rất ngại đặt dụng cụ nhân tạo. Thứ ba, trong lao khớp gối thì việc điều trị thuốc lao là yếu tố quyết định thành công.

"Trong lao xương khớp nói chung, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời người bệnh có thể khỏi hoàn toàn vừa không để lại di chứng gì. Tuy nhiên người bệnh đến với chúng tôi chủ yếu là ở giai đoạn muộn, khớp đã bị biến dạng và phá hủy nhiều, trước đây đa phần đều làm phẫu thuật hàn cứng khớp. Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tiến hành thay đốt sống nhân tạo, khớp háng, khớp vai do lao cho kết quả rất tốt.

Với kinh nghiệm trong phẫu thuật chuyên ngành ngoại lao cùng với việc tư vấn, kiểm soát chặt chẽ việc điều trị lao trước và sau mổ nên chúng tôi đã mạnh dạn tiến hành thay khớp gối cho người bệnh Th. Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện thành công. Hiện người bệnh đã được ra viện và có thể vận động đi lại được gần như bình thường", TS.BS Nguyễn Khắc Tráng chia sẻ.

N.Mai