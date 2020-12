Khối u xơ nặng 500 g trong tử cung thai phụ

Sáng 7/12, bệnh nhân H.T.K.T. (40 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) được xuất viện sau 4 ngày mổ lấy thai và bóc tách khối u xơ tử cung thành công. Sức khỏe của sản phụ ổn định, còn bé trai nặng 2,5 kg, da hồng hào, bú tốt.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết thai phụ T. nhập viện rạng sáng 3/12 trong tình trạng đau bụng, có bầu 38 tuần 6 ngày. Theo kết quả siêu âm, ngoài một thai sống trong tử cung, người này còn có một nhân xơ tử cung kích thước lớn rất lớn.

Sản phụ T. và bé trai trước khi xuất viện. Ảnh: T.P.

Bệnh nhân T. đã có 2 lần sinh thường. Khối u xơ tử cung được phát hiện qua siêu âm ở thời điểm thai 12 tuần tuổi. Khi đó, bác sĩ hướng dẫn người phụ nữ này theo dõi sự phát triển, hình thành của thai nhi và khối u xơ.

Do bệnh nhân lúc này bị suy thai kèm u xơ tử cung kích thước to, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu. Do vị trí khối u ở mặt trước tử cung nên bác sĩ thực hiện mổ dọc thân tử cung bóc u xơ, bảo tồn tử cung (kích thước u xơ 10x12 cm, cân nặng 500 gram), sau đó, phẫu thuật lấy thai thành công trong một giờ.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Lâm Đức Tâm, Phó khoa Sản, cho biết u xơ tử cung là những khối u lành tính xuất phát từ tế bào cơ tử cung. Đây là khối u vùng chậu thường gặp nhất ở phụ nữ trên 30 tuổi. Vì sự phát triển u xơ liên quan đến nồng độ estrogen trong máu nên kích thước lớn nhất thường nằm trong độ tuổi sinh sản.

Tùy vào vị trí, kích thước, số lượng, u xơ có sự ảnh hưởng lên thai kỳ khác nhau, có thể không triệu chứng, hoặc biến chứng nghiêm trọng.

Xử trí u xơ tử cung trong khi sinh phụ thuộc rất nhiều yếu tố như số lượng, kích thước, vị trí của u cũng như tình trạng bệnh nhân. Chính vì vậy, phác đồ điều trị cho từng trường hợp cụ thể vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với các bác sĩ sản phụ khoa.

Theo Zing