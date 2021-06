Khoảnh khắc trước khi rời tâm dịch Bắc Giang của đoàn chi viện trường ĐH Y Dược Hải Phòng

Sau khi tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang cơ bản được khống chế, không phát sinh thêm ca mắc mới trong cộng đồng thời gian dài, chiều ngày 18/6, đoàn chi viện gồm 81 giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã được lệnh trở về địa phương.



Đoàn chi viện của trường ĐH Y dược Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về

Đoàn sinh viên ĐH Y Dược Hải Phòng trước khi rời Bắc Giang

Những tháng ngày khó quên của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi trong tâm dịch

Nhiệm vụ mỗi ngày của đoàn chi viện Hải Phòng tại tâm dịch Bắc Giang

Và cái tên của biệt đội rất ấn tượng

Họ luôn lạc quan trong những ngày căng thẳng chống dịch COVID-19

Đúng 17 giờ, đoàn xe do tỉnh Bắc Giang bố trí đã đưa 81 cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng về đến BV Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương) tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định trước khi về nhà, về trường.

Xe của Bắc Giang chở đoàn chi viện trường ĐH Y dược Hải Phòng về nơi cách ly

Hành động chào người nhà của nhóm sinh viên ĐH Y dược Hải Phòng khi từ Bắc Giang về

Người thân và đồng nghiệp chỉ có thể vẫy chào, nhìn nhau qua kính xe ô tô





Theo lời PGS.TS Phạm Minh Khuê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hải Phòng, dù chỉ được nhìn thấy đoàn tình nguyện trong chốc lát khi xe về tới cơ sở 2 BV Việt Tiệp nhưng ông cảm thấy yên tâm vì 81 thành viên của đoàn đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. "Chúng tôi thấy rất yên tâm và tự hào về tinh thần của đoàn chi viện và hy vọng với tinh thần đó, trong thời gian tới, nếu địa phương nào cần hỗ trợ, các em lại tiếp tục lên đường".

ThS. Lê Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn trường, Đoàn phó đoàn tình nguyện, giảng viên nhà trường chia sẻ: "Chúng tôi cũng như những lực lượng khác ở tuyến đầu Bắc Giang chống dịch, khối lượng công việc hàng ngày lớn, nhiều anh chị em phải làm việc với cường độ cao, tiếp xúc gần với nguồn bệnh, nguy cơ phơi nhiễm cao… nhưng chúng tôi rất vui vì đã đóng góp được một phần công sức nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang".

Theo kế hoạch, 81 giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng sẽ được cách ly tập trung tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 là 21 ngày. Sau đó trở về nhà, tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà rồi mới quay trở lại công việc. Tối nay, đoàn tình nguyện sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 ở Hải Phòng, lần 2 là sau 7 ngày và lần 3 sau 14 ngày để đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 27/5, đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang, trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã nhanh chóng cử đoàn chi viện lên đường vào Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. Đoàn gồm 11 cán bộ, giảng viên và 70 sinh viên thuộc các khoa Y tế công cộng, Điều dưỡng; kỹ thuật viên của Bộ môn Hóa sinh, Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Bộ môn Sinh lý và các em sinh viên lớp Xét nghiệm Y học K10. Trước khi bắt tay vào công việc, đoàn được tập huấn, trang bị các kỹ năng cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như kỹ năng mặc đồ bảo hộ an toàn, kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm, điều tra, giám sát dịch tễ học…

Đ.Huyền