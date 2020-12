Kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 2 công dân tỉnh Hải Dương nhập cảnh trái phép, không cách ly y tế

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, mới đây Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện 2 công dân N.T.L (SN 1979), trú tại thôn Bến, xã Lê Lợi (TP. Chí Linh) và Đ.V.T (SN 1985), trú tại xóm Tây Sơn, thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Sau khi được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung, 2 công dân nói trên được tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tại 2 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang được cách ly y tế tại địa phương theo quy định 14 ngày. Đồng thời, cơ quan y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hai công dân tỉnh Hải Dương nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, vào ngày 23/12, công dân N.T.L. nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến 21h10 tối 26/12, L. đi taxi về nhà tại thôn Bến, xã Lê Lợi.

Đối với Đ.V.T., ngày 24/12, công dân này cùng hơn 10 người đi từ Ma Cao (Trung Quốc) bằng xe ô tô 7 chỗ về đến biên giới Việt Nam. Tiếp đó, nhóm người này đi đường rừng vượt biên vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng. Sau đó, công dân T. nhờ người dân địa phương gọi xe taxi tư nhân chở về nhà tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Điều đáng nói, sau khi về địa phương, cả 2 công dân nói trên không khai báo y tế, không thực hiện cách ly y tế tập trung. Nắm được thông tin, Phòng QLXNC tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP. Chí Linh, Công an huyện Gia Lộc phối hợp cùng cơ quan y tế địa phương đưa 2 người này đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Đức Tùy