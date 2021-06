Hưng Yên ghi nhận 2 ca dương tính đầu tiên ở huyện Tiên Lữ, chưa xác định rõ nguồn lây

Hưng Yên vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên Phòng Tổ chức, hành chính, tài chính của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ.

Trường hợp thứ nhất là anh P.V.T, SN 1986 ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Ngày 25/6, anh có tiếp xúc với chị B.T.H làm cùng phòng có biểu hiện cúm. Ngày 26/6, anh thấy đau rát họng, khó thở, tức ngực. Ngày 28/6, anh báo cáo cơ quan và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 2 lần. Kết quả nghi ngờ dương tính và kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày cũng cho dương tính với SARS-CoV-2.

Bước đầu xác định, hàng ngày anh T. đi làm ở cơ quan và về nhà. Vào ngày 25/6, anh có đi uống bia ở một quán tại thị trấn Vương, có tiếp xúc chủ quán và một số người bạn. TTYT huyện Tiên Lữ đã xác định được các trường hợp tiếp xúc gần anh T gồm các cán bộ khu hành chính, khu thận nhân tạo gồm 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng và kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính. Ngoài ra, anh T có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

Trường hợp thứ 2 là chị B.T.H, SN 198H, ở thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng, Tiên Lữ. Theo điều tra ban đầu, chị H thấy người mệt mỏi, đau rát họng vào ngày 25/6. Chị H làm cùng phòng anh T, có tiếp xúc gần. Ngày 28/6, anh T báo cáo cơ quan được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 2 lần nghi ngờ nên chị H báo cáo cơ quan lấy mẫu test nhanh 2 lần. Kết quả nghi ngờ dương tính. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR cho biết chị dương tính SARS-CoV-2.

Hàng ngày chị H đi làm và về nhà, không đi đâu. Chị H có tiếp xúc với chồng và chồng có tiếp xúc với nhiều người lái xe, làm việc ở nhiều nơi (đang điều tra dịch tễ). Các trường hợp tiếp xúc với chị H ở TTYT huyện gồm các cán bộ khu hành chính, nhân viên hộ lý và một số nhân viên khác. Hiện xét nghiệm test nhanh các trường hợp này âm tính. Qua điều tra, xác minh chị H đã tiếp xúc với nhiều người trong nhà và cơ quan.

Hiện nguồn lây của 2 ca dương tính này chưa xác định rõ, đang được khẩn trương điều tra dịch tễ. Theo nhận định ban đầu thì có thể nguồn lây từ chồng của chị H làm ở đơn vị giao thông huyện có liên quan đến nhiều lái xe và đã có kết quả test nhanh nghi ngờ (đang chờ kết quả PCR).

Liên quan đến 2 ca dương tính này, huyện Tiên Lữ đã quyết định phong tỏa 2 thôn là An Xã, xã An Viên gồm 733 hộ với 1.936 nhân khẩu và thôn Điểm Tây, xã Minh Phượng gồm 410 hộ với 1359 nhân khẩu kể từ 17 giờ 00 ngày 28/6 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, huyện thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã An Viên và Minh Phượng.

Nhận được báo cáo về 2 trường hợp F0 này, ngay lập tức UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó. Nhằm kịp thời truy vết các trường hợp liên quan, triển khai ngay biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng xác định nguồn lây, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu: Phong tỏa toàn bộ Trung Tâm y tế huyện Tiên Lữ và các địa bàn nguy cơ để xác định nguồn lây và các trường hợp nguy cơ; quyết định biện pháp giãn cách, cách ly xã hội đối với địa bàn liên quan; đảm bảo phương án hậu cần và an ninh trật tự trên địa bàn; thần tốc rà soát, truy vết F1, F2, F3 liên quan đến các trường hợp FO trên; đồng thời thông tin ngay cho các địa phương liên quan biết, tổ chức truy vếtb thực hiện ngay việc khử trùng, tiêu độc tại tất cả các địa điểm có nguy cơ; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất tất cả các F1, F2, F3.

UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án phong tỏa cách ly, đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự trên địa bàn khi cần thiết. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ sở y tế lấy mẫu xét ngay các trường hợp F1, F2, F3…

