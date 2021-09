Hơn 73% người dân Hà Nội đã được tiêm vaccine COVID-19

Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn sáng 12/9 vừa cập nhật thêm hơn 1,11 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm trong ngày hôm qua. Như vậy, đến nay Việt Nam đã tiêm gần 28,3 triệu liều vaccine cho người dân.



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch hôm qua (11/9) cho biết, hiện Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vaccine COVID-19, tỷ lệ sử dụng vaccine đạt hơn 83% (tính đến sáng 12/9). Số vaccine chưa tiêm còn lại tập trung tại một số địa phương đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8/9.

Trong những ngày gần đây, số vaccine được tiêm ở Việt Nam liên tục đạt trên 1 triệu mũi/ngày. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Riêng tại Hà Nội, trong ngày hôm qua ngành Y tế TP đã tiêm hơn 411.000 liều vaccine, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

73,3% người dân Hà Nội được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19

Tính chung số vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn TP, đến nay, đã có 4,8 triệu liều vaccine được tiêm ở Hà Nội. Trong đó, có hơn 4,22 triệu người đã tiêm ít nhất 1 mũi; hơn 611.800 người tiêm đủ 2 mũi.

Với dân số từ 18 tuổi trở lên có 5,75 triệu người, như vậy đến nay đã có 73,3% người dân Hà Nội được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi. Với tốc độ sử dụng vaccine được đẩy nhanh, Hà Nội đã "thoát" nhóm 10 địa phương tiêm chủng chậm. TP đặt mục tiêu tới 15/9, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Tại TP HCM, đến nay toàn TP (bao gồm ngành Y tế TP và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn) đã tiêm hơn 7,7 triệu liều vaccine. Trong đó, hơn 1,7 triệu người đã được tiêm vaccine Vero Cell.

Hơn 6,48 triệu người ở TP HCM đã tiêm mũi 1; 1,23 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Với dân số từ 18 tuổi trở lên có khoảng hơn 6,99 triệu người (theo dữ liệu Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia), 93% người dân TP HCM đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi.

Trên cả nước, trong 10 tỉnh có tỷ lệ sử dụng vaccine cao nhất (so với số vaccine được cấp) có 7 tỉnh ở phía Nam (Đồng Tháp, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre), 2 tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng và Kon Tum) và Cao Bằng là tỉnh duy nhất ở miền Bắc "lọt top" này. Bộ Y tế lưu ý số mũi tiêm thực tế có thể nhiều hơn số vaccine được phân bổ.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, 10 tỉnh có tiến độ sử dụng vaccine thấp nhất gồm Hải Phòng, Hà Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Lý do được đưa ra có thể do các địa phương chưa nhận đủ vaccine theo quyết định; ngoài ra, có thể do quá trình cập nhật dữ liệu tiêm chủng của địa phương lên Cổng thông tin tiêm chủng chưa được thực hiện kịp thời.

Võ Thu