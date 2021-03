Hơn 30.000 người Việt đã tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19

Bộ Y tế sáng 20/3 cho biết, tính đến 16 giờ ngày 19/3, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 30.971 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.



Các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Dã chiến Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này.

Tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế. Ảnh: Lê Bảo

Trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3/2021, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vaccine COVID-19 tiếp theo về đến nước ta.



Trước đó tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định các điểm tiêm chủng đều tuân thủ quy định của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm ở mức cho phép theo khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Một số trường hợp phản vệ độ 2 được phát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hiện sức khỏe của các đối tượng này đều đã bình phục.

Thông tấn xã Việt Nam trưa 19/3 dẫn khẳng định của Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) Emer Cooke đưa ra ngày 18/3 rằng vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) là chế phẩm "an toàn, hiệu quả" và không gây ra hiện tượng đông máu sau khi tiêm chủng.

Để đi đến kết luận trên, EMA đã điều tra từng trường hợp, tham vấn các nhà khoa học tại 27 quốc gia thành viên EU. Trong tổng số 5 triệu người châu Âu đã được tiêm chủng vaccine của AstraZeneca, có 30 người xuất hiện triệu chứng máu vón cục. EMA khẳng định, đối với cả 30 trường hợp này, cục máu đông hình thành không liên quan đến việc vừa tiêm chủng vaccine trước đó.

Phát biểu họp báo sau cuộc điều tra của ủy ban đánh giá nguy cơ dược phẩm, bà Emer Cooke nêu rõ: "Ủy ban đã rút ra kết luận khoa học rõ ràng. Đây là một loại vaccine an toàn và hiệu quả. Lợi ích của vaccine trong việc bảo vệ con người khỏi nguy cơ tử vong và nhập viện do COVID-19 lớn hơn nhiều so với những rủi ro tiềm tàng. Ủy ban cũng kết luận rằng vaccine không liên quan tới việc tăng nguy cơ gây chứng huyết khối tĩnh mạch hoặc gây ra cục máu đông".

Ngay sau thông báo trên của EMA, Đức, Pháp và Italy tuyên bố nối lại việc tiêm chủng vaccine của AstraZeneca từ ngày 19/3.

Bản tin về tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế phát đi lúc 6h ngày 20/3 cho biết, 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số ca ở nước ta vẫn là 2.571. Trong số này, có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca. Hiện cả nước có gần 37.600 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng số người khỏi bệnh ở nước ta là 2.198. Nước ta cũng ghi nhận 35 ca tử vong, 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3-4 lần với SARS-CoV-2. Trong số hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại 20 cơ sở y tế có 37 ca chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 18 ca lần 2 và 63 ca lần 3.

Võ Thu