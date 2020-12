Hơn 2 triệu đơn thuốc cập nhật Hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

Chiều 9/12, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

"Sau COVID-19, tử vong do kháng kháng sinh sẽ là hiểm hoạ của thế giới", PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), dẫn nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cho hay WHO cũng xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới, xuất hiện những loại vi khuẩn kháng tất cả loại thuốc hiện có.

Cũng theo thông tin từ WHO, có bằng chứng cho thấy 88-97% các cửa hàng bán thuốc kê kháng sinh mà không có đơn thuốc của bác sĩ dù điều này đã bị cấm theo luật pháp Việt Nam. Đây là một trong các nguyên nhân kháng kháng sinh ở nước ta.

Tháng 5/2020, Bộ Y tế có quyết định số 2113/QĐ-BYT về việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Lai Châu, Cao Bằng, Ninh Thuận và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đến nay, đã có gần 3.600 trên gần 10.000 bác sĩ và 379 cơ sở y tế tham gia hệ thống này. Đồng hồ đơn thuốc đã cập nhật hơn 2 triệu đơn thuốc điện tử gửi về Hệ thống.

Hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn triển khai thí điểm tại 9 tỉnh, thành và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.





Trong đó, Phú Thọ hiện là địa phương dẫn đầu với gần 47% trong số đơn thuốc thuộc về các cơ sở y tế của tỉnh miền Trung du này. Hiện tỉnh có 1.243/1.975 bác sĩ và 262/634 cơ sở tham gia hệ thống. Quảng Ninh, Hải Phòng là hai địa phương tích cực cập nhật, với lần lượt khoảng gần 490.000 (tương đương 24%) và 267.000 đơn (13%) cập nhật.

Đồng hồ đơn thuốc đã cập nhật hơn 2 triệu đơn thuốc điện tử gửi về Hệ thống.





Theo TS Vương Ánh Dương, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đây là hệ thống kho tiếp nhận, lưu trữ và phân phối đơn thuốc từ tất cả các phần mềm của các cơ ở khám chữa bệnh đang sử dụng, dù của bất kỳ đơn vị cung cấp nào về kho chung của Cục.

Thông qua việc quản lý và phân phối đơn thuốc, nhà quản lý sẽ có nhiều công cụ trong quản trị, bên cạnh đó người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, lưu trữ hồ sơ của chính mình.

Cụ thể, người dân có thể miễn phí tra cứu, truy xuất đơn thuốc của mình bất cứ lúc nào. Còn nhà quản lý có thể truy cứu, tra soát từng đơn thuốc đã kê tới từng cơ sở, từng bác sĩ kê đơn thuốc.

Đặc biệt, qua hệ thống cũng có thể thống kê và quản lý được tình trạng bệnh lý trên địa bàn tỉnh; thống kê được tình trạng sử dụng thuốc, phác đồ điều trị trên địa bàn tỉnh; Thống kê tới từng bác sĩ việc kê đơn và đảm bảo thanh kiểm tra, giám sát dễ dàng; Tra cứu tìm kiếm đơn thuốc theo mã bệnh, theo hoạt chất được kê, theo bác sĩ, theo cơ sở… Hệ thống cũng quản lý việc bán thuốc theo đơn.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cho hay qua giai đoạn thí điểm, hệ thống đã chứng minh được công năng, tính ưu việt. Cục sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các Sở Y tế, các cơ sở y tế đã thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống, cơ sở pháp lý để nhanh chóng đưa vào áp dụng trên toàn quốc.

T.Nguyên