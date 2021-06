Hàng trăm nhân viên BV Chợ Rẫy khẩn cấp tham gia xét nghiệm COVID-19 cho người dân TP.HCM

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM có những diễn biến phức tạp và cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng toàn thành phố, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, chiều tối 29/6/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều động khẩn cấp 150 nhân viên y tế đến hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP.HCM.

TS.BS Phùng Mạnh Thắng - Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện lấy mẫu. Ảnh: BVCC

Đoàn nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy được chia thành 10 đội, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các điểm: Trường Mầm non Vàng Anh (42 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8), Tiểu học Lý Nhân Tông (575 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8), Trường Mầm non Vàng Anh (629 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8), Trụ sở Ban điều hành KP3 (270A Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8), khu cảng 400 Nguyễn Duy (Phường 9, Quận 8), Trường Thái Hưng (6/5 Ba Đình, Phường 9, Quận 8), Trường Lý Thánh Tông (481 Ba Đình, Phường 9, Quận 8), Trường Mầm non Sơn Ca (165 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8), Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (275 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8) và điểm lấy mẫu xét nghiệm 291 Trùng Thiện Vương (Phường 11, Quận 8).

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, trước khi xuất phát, các tình nguyện viên đã được TS.BS Phùng Mạnh Thắng - Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện lấy mẫu, các quy trình tầm soát khi tiếp xúc người dân nhằm đảm bảo đúng quy trình, không chỉ an toàn cho nhân viên y tế mà còn giúp người dân không bị căng thẳng khi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19…

K.V