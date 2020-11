Hà Nội: Bé trai 15 tháng tuổi tử vong, bệnh viện đình chỉ kíp trực, mời giám định pháp y Bộ Công an

Liên quan đến thông tin bé Cấn Hữu K.A (15 tháng tuổi, ở xã Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội) tử vong trong quá trình điều trị, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã có báo cáo ban đầu.

BS Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện, cho biết bệnh nhân K.A nhập viện vào hồi 8 giờ 4 phút, ngày 21/11 trong tình trạng ho, sốt (tại nhà 3 ngày). Khi vào viện, bệnh nhân được khám chẩn đoán viêm phế quản.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Bệnh nhi được tiêm 2 mũi điều trị viêm phế quản mỗi ngày (vào buổi sáng và tối), không có biểu hiện bất thường. Tới hơn 15h ngày 22/11 (hơn 30 giờ sau khi nhập viện), bệnh nhi có biểu hiện khó thở, tăng tiết đờm dãi, tim rời rạc và được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, tiêm adrenalin, chống sốc phản vệ, chống dị ứng, hút đờm dãi, thở ô xy, đặt nội khí quản, sốc điện, bóp bóng…

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng và tử vong vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 22/11.

Ông Vương Trung Kiên cho hay, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội lập hội đồng chuyên môn xem xét quá trình điều trị và diễn biến bệnh tật của cháu bé và mời công an huyện, công an TP, tổ chức giám định pháp y với sự tham gia của cán bộ giám định pháp y Bộ Công an và có đại diện gia đình chứng kiến.

Bệnh viện cũng đã đình chỉ kíp trực ngày 22/11 để báo cáo về sự việc xảy ra; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong.

T. Nguyên