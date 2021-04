Bé trai nhập viện vì nhét bi sắt vào tai

Gia đình đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khám bệnh và được các bác sĩ tiến hành gắp bỏ dị vật là một viên bi sắt đường kính gần 1cm ra khỏi ống tai phải.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Bằng, dị vật trong tai thường gặp ở trẻ nhỏ, do trẻ nhỏ chưa ý thức được trong lúc chơi đùa tự đút hạt ngô, hạt đỗ, lạc... cũng có thể do vô tình một số mảnh vụn, sỏi, bụi... lọt vào tai, hoặc do một số côn trùng (kiến, gián...) chui vào tai.

Thông thường các dị vật ở trong tai sẽ không gây nguy hiểm ngay. Tuy nhiên, nếu không được lấy bỏ sẽ gây ra tình trạng viêm tai, nhiễm trùng, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến thính lực của trẻ.

Cũng theo bác sĩ Bằng, nhiều trường hợp, bệnh nhi thường không có triệu chứng gì mà chỉ được khám và phát hiện tình cờ, hoặc khi dị vật đã gây biến chứng. Những cách lấy dị vật thường được áp dụng: bơm rửa bằng nước, dùng kẹp gắp, dụng cụ có móc để kéo dị vật, ống hút.

Đặc biệt, dị vật côn trùng sống có thể sơ cứu bằng nhỏ nước muối hoặc nước sạch vào tai, nằm nghiêng về bên đối diện để côn trùng có thể tự bò ra ngoài. Nếu không được, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh trẻ tự nhét đồ vật vào tai, gia đình cần dạy trẻ không được nhét bất cứ vật gì vào tai hoặc mũi, vật dụng, đồ chơi nhỏ gia đình không sử dụng cần bỏ vào hộp và để xa tầm tay trẻ em hoặc vứt bỏ tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Theo VTV